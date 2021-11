Seychelles reabre fronteiras para viajantes brasileiros

Redação

Na última sexta-feira (12/11), o arquipélago de Seychelles, no Oceano Índico, anunciou que irá reabrir suas fronteiras para viajantes brasileiros. A expectativa é a de que os turistas tupiniquins possam entrar no país a partir de 26 de novembro.

Para entrar no destino é necessário apresentar um teste PCR negativo para covid-19 (realizado até 72 horas antes do embarque) e preencher um formulário de autorização de viagem. Também é preciso apresentar um seguro de saúde e viagem válido para cobrir eventuais custos relacionados à covid-19 (quarentena ou tratamento) durante a permanência no país.

As condições de entrada de brasileiros não são afetadas pelo status de vacinação contra a covid-19, mas os visitantes do Brasil são fortemente encorajados pelo governo local a estarem totalmente imunizados antes da viagem.

