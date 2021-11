Geraldo Luís e filho de Gugu Liberato conversam sobre doação de órgãos do apresentador: Ele ajudou mais de 50 pessoas

26/11/2021 | 12:10



Não há dúvidas que o legado de Gugu Liberato é eterno e ultrapassa fronteiras, não é mesmo? Geraldo Luís fez um live no Instagram, na última quinta-feira, dia 25, junto com João Augusto Liberato, filho mais velho do apresentador, que morreu em 2019 após sofrer um traumatismo craniano dentro de casa. Durante a conversa, o herdeiro conversou sobre a doação de órgão do pai e revelou que o ato ajudou mais de 50 pessoas.

- Foi algo que aliviou nossa dor. Meu pai faleceu precocemente. Então, criar essa campanha e saber que ele ajudou mais de 50 pessoas, foi algo super bom. [...] Tem gente esperando por pâncreas, coração, pulmão. É uma coisa que ajuda muito outras famílias e também no processo de perda. Quando ouço falarem que o ato do meu pai está incentivando outras pessoas, eu fico muito feliz.

Geraldo completou:

- Depois da ida do Gugu, eu tive essa conscientização. Respeitem a decisão em vida de quem é doador.