Bianca Bellucci

Do 33Giga



26/11/2021 | 11:55



Tradição dos Estados Unidos, a Black Friday (Sexta-Feira Negra, em tradução livre) é considerada a data mais aguardada do comércio. Isso porque os produtos com descontos podem chegar a até 90% do preço original – pelo menos na terra do Tio Sam. O evento, que ocorre após o feriado de Ação de Graças, já é adotado por vários países do mundo. Inclusive o Brasil. Mas você sabe como surgiu o termo Black Friday?

A história por trás do termo Black Friday é um pouco obscura, pois ele foi usado originalmente para se referir a crise financeira de 1869 que ocorreu nos Estados Unidos. Dois investidores de Wall Street, Jay Gould e Jim Fisk, tentaram tomar o mercado do ouro na Bolsa de Valores de Nova York. Quando o governo foi obrigado a intervir para corrigir a distorção, os preços caíram e muitos investidores perderam grandes fortunas. O dia era 24 de setembro, uma sexta-feira.

A Black Friday, como é conhecida hoje, entretanto, surgiu na Filadélfia (Pensilvânia) na década de 1950. Entre o feriado de Ação de Graças e o jogo de futebol americano entre integrantes do exército e da marinha, a cidade costumava ficar lotada de torcedores. Para aproveitar o grande movimento, as lojas faziam altas promoções. A polícia local costumava chamar esse período de Black Friday por causa do estresse que tudo isso causava.

O mais interessante é que o termo ficou restrito à Filadélfia por um longo tempo. Ele só começou a ser usado em outras regiões dos Estados Unidos em meados de 1980 e foi conhecido pelo mundo na década seguinte. E mais: apenas em 2001 a Black Friday se tornou o maior dia de compras do ano. É que os norte-americanos adoravam procrastinar e só esvaziavam as carteiras de fato no sábado.