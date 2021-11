Sóbis vira torcedor do Cruzeiro após emocionante adeus: 'Vou estar sempre aqui'

26/11/2021 | 11:20



Rafael Sóbis já havia anunciado o adeus dos gramados há alguns dias, mas fez sua despedida oficial do Cruzeiro nesta quinta-feira, diante do Náutico, no Mineirão, pela última rodada da Série B. Foi uma bela festa, ele entrou no gramado com os dois filhos e "pendurou as chuteiras" na amarração de sustentação de uma das redes após o apito final. Depois da reverência da torcida, prometeu virar torcedor do clube e ir para as arquibancadas.

"O Cruzeiro vai ter um dos maiores torcedores de todos, vou estar aqui sempre!", prometeu Sóbis, bastante emocionado. O atacante de 36 anos beijou o gramado do Mineirão e foi ovacionado. "Olê, olê, Sóbis, Sóbis", ouviu dos mais de 60 mil presentes no estádio.

O Cruzeiro fez questão que Sóbis vestisse a camisa do clube mais uma vez e ele aceitou. Contra os pernambucanos, entrou em campo aos 21 minutos do segundo tempo para receber o último aplauso como jogador. Não conseguiu tirar o zero do placar, mas ficou bastante feliz com a homenagem. "Não sei se merecia tanto."

Vestindo a tradicional camisa azul do clube Mineiro, foi campeão da Copa do Brasil em 2017 e 2018 e campeão do Campeonato Mineiro em 2018. Retornou para tentar conduzir o time ao acesso, mas fracassou. Contudo, saiu como um dos ídolos, eternizado pela torcida.

"Meu segundo tchau, esse foi o de verdade. Não tenho palavras, simplesmente agradecer, o que eu vivi hoje jamais imaginava viver na minha vida", discursou. "Fico muito feliz, poucos tiveram uma despedida assim como eu tive. Então, do fundo do meu coração, muito obrigado a todos. Tudo o que eu puder fazer pelo Cruzeiro para colocá-lo em seu devido lugar, agora fora das quatro linhas, eu vou fazer."