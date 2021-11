Em A Fazenda 13, Gui Araújo é o peão eliminado da noite

26/11/2021 | 11:10



Temos uma nova baixa em A Fazenda 13!

A disputa desta quinta-feira, dia 25, foi entre Dayane Mello, Gui Araújo e Bil Araújo. Gui foi o peão indicado pelos votos da casa e puxou Day para a berlinda, enquanto Bil sobrou no Resta Um.

Adriane Galisteu anunciou que a votação estava encerrada, e em seguida já foi hora de sabermos quem foi o primeiro peão a ser salvo pelo público. Galisteu sempre lembra que o anúncio é feito em ordem aleatória, ou seja, não significa que o peão salvo foi o com maior número de votos.

E o primeiro peão anunciado foi Bil Araújo! O alívio tomou conta dele, mas o clima de tensão só aumentou entre Gui e Day.

Bil inovou na hora de voltar para a sede, e ao invés de bater o sino, como de costume, bateu na janela. Automaticamente as pessoas já souberam que era ele quem estava de volta, e todas as mulheres foram correndo até ele aos gritos e com muita festa! Como disse Galisteu:

- Foi uma das recepções mais animadas da temporada.

Depois, foi hora de saber quem foi o segundo peão a ser salvo e quem deixaria o jogo, e não deu para Gui Araújo. O peão contou que acredita ter sido eliminado por já estar exausto no jogo e estar em um ponto que não aguentava mais certos conflitos entre os colegas.

Agora que está fora, a torcida de Gui vai para Dynho Alves.

- Não sabia que eu ia me identificar tanto com alguém aqui.

Day voltou saltitante para a sede e ao entrar, Sthe foi animada pensando que era Gui, e ficou desapontada quando viu que não era. Quanto aos outros, Rico sorriu e começou a bater palmas pela peoa, seguido pelo resto, mas após as palmas, um climão tomou conta e poucas palavras foram ditas entre todos. Eita!

Com a eliminação desta noite, temos o top 10 da edição:

MC Gui;

Mileide Mihaile;

Bil Araújo;

Gui Araújo;

Marina Ferrari;

Rico Melquiades;

Solange Gomes;

Dayane Mello;

Aline Mineiro;

Dynho Alves;

Sthefane Matos.