Anchieta registra lentidão no sentido Capital devido ao excesso de veículos

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



26/11/2021 | 10:39



De acordo com o último boletim da Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), a via Anchieta registra lentidão, na manhã desta sexta-feira (26), devido a excesso de veículos, no km 12 ao 10, sentido Capital. Mais cedo, o tráfego na Imigrantes também estava lento, do km 16 ao 14, mas já foi normalizado.

Ainda segundo a concessionária, no momento, há uma lentidão no acesso ao Porto de Santos, pela Anchieta, no viaduto da Alemoa, km 63 ao 64, devido ao alto volume de veículos comerciais.