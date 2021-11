Danielle Winits diz que filha de André Gonçalves poderia ter evitado tamanha crueldade com o pai

26/11/2021 | 10:11



Danielle Winits, esposa de André Gonçalves, entrou em contato com a enteada, Valetina Benini, depois que a prisão domiciliar do ator foi decretada, já que ele deixou de pagar a pensão alimentícia para a filha.

De acordo com informações do colunista Leo Dias, as mensagens enviadas por Danielle e André para Valetina fizeram com que Cynthia Benini, mãe da garota, antecipasse o fim das férias e voltasse para o Brasil. Isso porque Cynthia e o marido estavam nos Estados Unidos.

E não para por aí. Ainda segundo o colunista, Danielle negou ter feito qualquer ameaça à filha de André. Para Leo Dias, o advogado Sylvio Guerra confirmou que a atriz realmente enviou mensagens para Valetina, e afirmou que a menina poderia ter evitado tamanha crueldade com o pai.

Dani está em paz, pois não tem nada a ver com o processo. E em momento algum interferiu, disse o advogado.