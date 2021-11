Fora de A Fazenda 13, Gui Araújo se espanta ao saber do romance de Duda Reis e João Guilherme

26/11/2021 | 10:11



Parece que, agora que foi eliminado de A Fazenda 13, Gui Araujo vai ter que encarar algumas de suas declarações dentro do confinamento! O influenciador bateu um papo com Lucas Selfie e Lidi Lisboa na Cabine de Descompressão e, além de ser confrontado com algumas informações, ainda ficou em choque ao receber atualizações do mundo exterior.

Logo de cara, Selfie já comentou sobre as declarações de Gui a respeito de seus supostos relacionamentos com Anitta e Jade Picon, e também sobre a repercussão que as falas do rapaz tomaram na web:

- Só pra te introduzir sobre o que você falou de cancelamento. Você falou que queria uma real e você foi cancelado. No momento, está cancelado... Acho que você foi o participante que mais repercutiu aqui fora com as coisas que falava lá dentro da própria vida. Praticamente, todas as suas ex vieram a público falar. Então, a gente foi de Anitta a Gabi Brandt e as mães delas.

Gui, por sua vez, afirmou que tem como provar que tudo o que falou dentro do reality show é verdadeiro:

- São verdades! Eu me relacionei [com a Jade] depois que terminou. Eu solteiro e a pessoa solteira. Jamais [fiquei com ela em relacionamento], pelo contrário. Eu vou estar aqui fora agora, né? Então, eu vou ter a chance de provar passo a passo disso, porque eu me relacionei, realmente, com a Anitta, tá ligado? Esse talvez ninguém saberia, então, não foi em nenhum momento traição de ambas as partes. Eu não estava com ninguém também. São fatos. Se tiver que vir a público, contar, expor, falar, mostrar provas, vai ser muito chato, mas eu vou ter que fazer, entendeu?

Na sequência, Selfie decidiu revelar o novo romance de Duda Reis, chamada pelo influenciador de vermelhinha durante o confinamento:

- A vermelhinha tá um pouco comprometida. Sabe com quem? João Guilherme, menino.

Diante disso, Gui parece ficar sem reação e opta por fazer um breve comentário, sem explicar exatamente a que estava se referindo:

- É mesmo? Que coisa de louco... Eu imaginei mais que isso aconteceria quando descobrissem o que tinha acontecido lá [na Fazenda].

Polêmica com Valentina Francavilla

O ex-peão ainda foi confrontado com seus comentários a respeito de Valentina Francavilla e também sobre distúrbios de personalidade e uso de medicação controlada. A principio, Gui tentou justificar suas reclamações a respeito da personalidade inconstante da adversária:

- Ela tinha várias personalidades, né? Tinha uma hora ali que as pessoas tinham de estar de bom com todo mundo, depois não suportava ninguém e depois mais pro final não lembrava de nada. Então, é difícil um convívio com tantas personalidades diferentes. Eu não tinha problema com a Valentina, mas é uma dinâmica ali que a gente tem que jogar e se posicionar.

Na sequência, ele explicou que o uso da expressão vão te chamar no closet não se referia aos remédios de Francavilla, e sim à possibilidade que os participantes tinham de ir até o closet e reclamar dos demais confinados para a produção do programa:

- Era pra ela reclamar no closet. A gente sabia lá que quando ia ligar o ofurô, pede pra Valentina ir no closet. Era: vai reclamar de mim no closet. Não sei, do jeito que chamavam ela, chamavam mais seis, sete pessoas.

Por fim, Gui ainda afirmou que todas as críticas em relação ao uso de remédios controlados por parte da participante, como a frase vive comendo remédio, eram em tom de preocupação, e não de deboche:

- Não lembro disso, mas posso ter falado. A minha fala referente a isso não foi ah, vive de remédio. Não é saudável essa parada. Ela não se alimentava, várias vezes ela passava o dia na base do café. A noite, às vezes, depois de tudo o que acontecia ela comia como uma desesperada. Era uma preocupação da casa.