Bolsonaro fala em nova onda de covid, mas descarta fechar aeroportos

26/11/2021 | 09:40



No momento em que países da Europa apertam restrições para conter o salto de casos do novo coronavírus, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta sexta-feira que "está vindo uma outra de covid". A apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, no entanto, o chefe do Executivo descartou a possibilidade de fechar aeroportos do Brasil para tentar reduzir o contágio da doença.

"Tem que aprender a conviver com o vírus", repetiu o presidente.

"Não vai vedar, rapaz. Que loucura é essa? Fechou o aeroporto, o vírus não entra? Já está aqui dentro", declarou Bolsonaro a um simpatizante, ao ser questionado sobre a chance de restringir a entrada de estrangeiros no País.

O apoiador citou a quarta onda de covid-19 na Europa, mas o presidente minimizou. "Você está vendo muita Globo".

A partir desta sexta-feira, o Reino Unido começa a impor barreiras aéreas contra a África do Sul e mais cinco países vizinhos depois de cientistas sul-africanos anunciarem a descoberta de uma nova cepa do coronavírus.

Regiões da Alemanha, além de França, Itália e Áustria, têm ampliado restrições sanitárias, e Portugal voltou a exigir máscaras em espaços fechados.

Na quinta-feira, Bolsonaro, depois de se contrapor sistematicamente a medidas sanitárias para conter a covid-19, se disse contrário à realização do carnaval em 2022. Capitais brasileiras mantêm sob dúvidas a realização da festa em 2022. Dentre as grandes cidades, só o Rio de Janeiro confirmou o carnaval no ano que vem.

Bolsonaro conversou com apoiadores antes de embarcar para Guaratinguetá, em São Paulo, onde participa no período da manhã de cerimônia de conclusão do curso de formação de sargentos da Escola de Especialistas de Aeronáutica. À tarde, segue para o Rio de Janeiro. Na capital fluminense, o presidente vai comparecer à cerimônia de formatura do 76º Aniversário da Brigada de Infantaria Paraquedista.