Volney Gouveia



26/11/2021 | 09:14



Na economia, além dos estoques de capital, matérias-primas e tecnologias disponíveis, o trabalhador é importante fator de produção. Ele constitui a oferta de trabalho na economia e é demandado pelas empresas. Ao processar fatores de produção, as empresas conjugam estes variados fatores para produzir todos os bens e serviços que são disponibilizados para o consumo das empresas e, sobretudo, dos próprios trabalhadores.

A contrapartida à contribuição dos trabalhadores são as remunerações na forma de salário, que garantem o funcionamento do mercado (trabalho-produção-renda-consumo-lucro). Diminuição e precarização do trabalho comprometem o crescimento da economia, pois reduzem a demanda por bens e serviços e agravam a própria lucratividade das empresas.

Assim, a melhor reforma trabalhista é aquela que fortalece a produtividade do trabalhador e sua capacidade de produzir mais bens e serviços por unidade de tempo. Na 19ª Carta de Conjuntura da USCS, tratei dos quatro anos de reforma trabalhista no Brasil. A íntegra da nota técnica pode ser lida em https://www.uscs.edu.br/noticias/cartasconjuscs

Segundo o portal Mapa de Empresas do governo federal, existem no Brasil atualmente 18 milhões de empresas ativas. Elas são as principais beneficiárias do estoque de capital humano disponível, que soma quase 177 milhões. Destes, 102 milhões são trabalhadores que disputam alguma vaga no mercado de trabalho, dos quais 88 milhões estão desempenhando atividades de trabalho formais e informais. Os sub(in)utilizados (desempregados e desalentados), que flutuam ao sabor das condições macroeconômicas conjunturais, somam 20 milhões (14,4 milhões e 5,6 milhões, respectivamente). Levando-se em conta que a população do País é de 212 milhões de habitantes, apenas 38% da população brasileira (80,2 milhões) está adequadamente empregada (trabalhadores formais dos setores privado e público e microempreendedores); e quase 97 milhões subutilizados!

O desemprego estrutural é de 55%, evidenciando que o desperdício de capital humano no Brasil é assustador! Em relação ao ano de 2011, triplicamos o desemprego em apenas uma década, depois de dez anos de esforços (1999 a 2010) para diminui-lo!

Em julho, completaram-se quatro anos da aprovação da Lei 13.467, a chamada reforma trabalhista. Os principais itens da reforma atacaram dois pontos: 1 – a prevalência das negociações entre empresas e trabalhadores sobre jornada de trabalho, descanso, férias, banco de horas, negociações, demissão, jornada e tipo de trabalho e contribuição sindical opcional ao invés de compulsória; e 2 – a redução do papel exercido pela Justiça do Trabalho na mediação das relações entre capital e trabalho.

Mas o agravamento da crise econômica, acompanhada da flexibilização das regras trabalhistas, empurrou milhares de trabalhadores para atividades precarizadas (entregadores, autônomos, vendedores ambulantes). Neste cenário, o trabalhador possui desvantagens de negociação em torno dos principais pontos da reforma, já que acaba por ser ‘forçado’ a aceitar as condições impostas pelas empresas. O chamado ‘trabalho de casa’ (home office), incorporado pela primeira vez na legislação, não garante saber se as empresas têm garantido condições materiais adequadas (mobília, internet, alimentação etc) aos trabalhadores, que continuam arcando com os custos integrais desta adaptação. Estes problemas têm ampliado a disponibilidade de trabalhadores para as empresas e diminuído o salário médio de forma acelerada nos anos recentes. A reforma trabalhista não tem produzido os resultados prometidos.

As alterações na legislação trabalhista trouxeram mais flexibilidade ao setor produtivo para contratar e demitir, mas não implicaram na contratação de novos trabalhadores. O comportamento da atividade econômica e a confiança dos empresários em realizar investimentos (que depende do consumo) são determinantes para o mercado de trabalho. O custo da folha se transforma em renda do trabalho, que se transforma em consumo dos trabalhadores, gerando mais produção, lucros e mais empregos.

A lógica de enxergar os encargos trabalhistas como um fardo às empresas é equivocada. É a ampliação da massa de salários e de direitos, acompanhada do investimento contínuo na formação dos trabalhadores, que permitirá ao País melhorar os indicadores de emprego, produção, lucro das empresas e distribuição de renda.

A precarização do trabalhador não deveria interessar ao País e, muito menos, às empresas.

O conteúdo desta coluna foi elaborado pelo professor, coordenador do curso de ciências econômicas da USCS e pesquisador do Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura Volney Gouveia.