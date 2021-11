Marco Pigossi assume namoro com diretor italiano, recebe apoio de famosos e dispara: Chocando um total de zero pessoas

26/11/2021 | 09:11



Reservado quando o assunto é vida pessoal, Marco Pigossi surpreendeu na noite da última quinta-feira, dia 25. O ator, de 32 anos de idade, resolveu assumir sua relação com o diretor italiano Marco Calvani ao postar nos Stories do Instagram uma foto em que aparece de mãos dadas com o companheiro.

Além de desejar um feliz Dia de Ação de Graças, feriado muito festejado nos Estados Unidos, Marco ainda escreveu na imagem:

Chocando um total de zero pessoas.

O diretor italiano também publicou a foto em suas redes sociais, escrevendo:

Obrigado por isso, ao que Pigossi respondeu, nos comentários:

Sempre.

Alguns famosos aproveitaram a publicação do diretor para demonstrar apoio ao casal. Nadja Pessoa e Rafa Kalimann, por exemplo, deixaram comentários com emojis de coração na publicação de Calvani.

O casal vive nos Estados Unidos. Lembrando que Pigossi se mudou para Los Angeles para investir em uma carreira internacional, realizando trabalhos para a Netflix. Ele deixou a Rede Globo em 2018 e sua última participação em uma produção da emissora foi em Onde Nascem os Fortes.