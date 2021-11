André Gonçalves se declara para Danielle Winits em meio à sentença de prisão domiciliar vir à tona

26/11/2021 | 08:10



André Gonçalves usou as redes sociais na última quinta-feira, dia 26, para celebrar os seis anos de relacionamento com a atriz Danielle Winits.

Na legenda de uma foto em que os dois aparecem lado a lado, o ator escreveu:

Seis anos juntos. Grato por tudo. Te amo rainha da minha vida.

De acordo com o portal G1, André ainda aguarda ser notificado com um mandado de prisão pela Justiça de Santa Catarina para começar a cumprir sua pena por falta de pagamento de pensão alimentícia da filha Valentina, de 18 anos de idade, fruto do relacionamento com Cynthia Benini.

Por ora ela ainda não foi notificado e leva a vida normal. Quer dizer, quase normal, já que no meio disso tudo ainda está com a gripe Influenza. Ele aguarda ser notificado pela Justiça de Santa Catarina e receber o equipamento eletrônico, disse Sylvio Guerra, advogado do ator, em entrevista ao G1.

O advogado ainda conta que acha uma a pena determinada pela Justiça uma vitória de sua defesa, uma vez que Cynthia Benini pedia pela pena extrema, com reclusão em presídio. Ele ainda salientou que tentou mostrar ao juiz que André nunca agiu de má fé, mas lida com problemas financeiros:

- Tentei mostrar para o juiz que o André deve, sim, mas nunca agiu de má fé. Ele, quando era contratado da TV Globo, fazia o pagamento da pensão para os seus filhos com o desconto em folha. Quando acabou o contrato, em 2016, isso não pôde mais ser cumprido. Ele ficou desempregado. Mas a cada trabalho extra, a cada frila que pegava, corria e depositava algo, nem que fosse R$ 1 mil, R$ 1,2 mil. Nunca foi por má fé, foi por falta de trabalho e grana mesmo.