Maior biografia publicada sobre Roberto Carlos tem 928 páginas

26/11/2021 | 08:01



Quinze anos se passaram desde Roberto Carlos em Detalhes. A biografia lançada em 2006 pela Editora Planeta, do pesquisador Paulo Cesar de Araújo, irritou o cantor, que alegou ser ele o dono e único contador autorizado da própria história, e o caso foi parar nos tribunais. Roberto exigiu que o livro fosse retirado das lojas para não seguir com um pedido de indenização e saiu da sala vitorioso.

Mesmo depois do desgaste do grupo de artistas Procure Saber, inicialmente apoiador da sanha censória contra os biógrafos, e do puxão de orelhas do Supremo Tribunal Federal, que entendeu pela liberdade irrestrita de publicações com um "cala boca já morreu!" da então ministra Carmen Lúcia, o livro segue trancado.

Mas a história, não. Depois de ter exposto a vida de Roberto por uma segunda vez, narrando os bastidores da audiência no livro O Réu e Rei, de 2014, Paulo Cesar volta ao front com a maior munição historiográfica já despendida em qualquer projeto publicado sobre Roberto Carlos. Roberto Carlos Outra Vez, da Editora Record, chega às lojas no dia 6 de dezembro.

São 50 capítulos distribuídos em 928 páginas, cada um usando uma música gravada pelo cantor para abordar uma época específica de sua vida. E fala-se aqui apenas do primeiro volume, que toma a vida de Roberto do nascimento a 1970. O próximo, com mais 50 canções que conduzirão o tempo até 2021, quando ele terá 80 anos, será lançado até o fim de 2022.

A reação de Roberto é ainda uma incógnita. Procurada pela reportagem, a assessoria do artista disse que ele estava sem tempo para dar opinião por estar ensaiando para o especial de fim de ano da Globo.

Apesar dos dias ruins vividos diante de um Roberto Carlos bélico, talvez a única faceta que o biógrafo não conhecia de seu biografado até 2006, o livro que chega agora vai além do que já foi contado, estendendo passagens, revisitando notícias, incluindo histórias e trazendo novos inputs.

De mente forjada no pensamento acadêmico que o levou a fazer de uma tese uma publicação histórica sobre os cantores bregas perseguidos pela ditadura no Brasil com Eu Não Sou Cachorro Não, de 2002, Paulo Cesar de Araújo abre o livro com insights bem expostos, mas sobretudo saborosos.

Ele revela Roberto como o único dos grandes artistas a ter tripla formação no Brasil. Nenhum outro, segundo Araújo, conciliou os universos incomunicáveis da bossa nova de João Gilberto, do rock and roll de Elvis Presley e da música brega.

"Chico Buarque foi moldado pelo samba e pela bossa; não pelo rock nem pelo brega. Jorge Ben Jor bebeu na fonte do rock, que misturou com a bossa, porém, não com o brega", está escrito na abertura. "Raul Seixas se entendia muito bem com o diabo do rocknroll, e até com o brega, mas não com a bossa. Odair José também não, mas sim com o rock e principalmente com o brega."

E continua: "De Elis Regina a Waldick Soriano; de Ivan Lins a Sérgio Reis; passando por Gonzaguinha, Rita Lee, Belchior, Tim Maia, Maria Bethânia, Fagner, Carlos Lyra, Gal Costa, Sidney Magal, Marisa Monte, Cazuza, Renato Russo - cada um influenciado pela bossa ou pelo rock ou pelo brega ou, no máximo, por dois desses estilos musicais".

Postura Distanciada

Existe um inescapável tom reverencial quando se analisa a dimensão social de Roberto, e ela fica inegável com o habilidoso jogo de ideias e apuração mostrando a presença de músicas do cantor em nascimentos, casamentos, cirurgias, enterros, assaltos e memórias de toda sorte, mas o novo Outra Vez se revela, além de mais profundo, mais distante do que Em Detalhes.

Se havia lá atrás um biógrafo por vezes declaradamente fã, agora, 15 anos e um processo depois, ele está mais implacável com o contar. "O tempo ajuda. Além de reouvir as 141 fitas cassete com as entrevistas, percebendo falas que não havia percebido antes, pude consultar muito mais material, como as entrevistas e os livros publicados depois de 2006", diz Paulo Cesar de Araújo.

Impossível não pensar sobre o efeito contrário que Roberto provocou às próprias intenções ao brigar com a história em 2006. Agora, além do que virá no segundo calhamaço em 2022, tudo o que o incomodou, como o episódio da perda da perna em um acidente férreo, aos 6 anos, as humilhações impostas a Tim Maia e a noite tórrida ao lado da cantora Maysa, volta com mais detalhes e mais depuração. Outra Vez prova que Roberto Carlos brigou com o biógrafo errado.

Roberto Carlos Outra Vez

Volume I: 1941-1970

Autor: Paulo Cesar de Araújo

Editora: Record

928 págs.; R$ 94,90; R$ 52,90 o e-book

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.