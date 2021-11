UE vai propor veto a viagens do sul da África diante de nova cepa da covid-19

26/11/2021 | 07:46



Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen afirmou nesta sexta-feira, 26, em sua conta no Twitter que o órgão executivo da União Europeia proporá, "em coordenação próxima com Estados membros", uma interrupção emergencial das viagens aéreas da região sul do continente africano. O motivo, segundo ela, é o fato de a África do Sul ter identificado uma "variante de preocupação" da covid-19.

Em tuíte publicado na quinta-feira, Von der Leyen alertava para a nova onda de casos da covid-19 na Europa e pedia que a vacinação fosse reforçada no bloco.