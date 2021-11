Errado do início ao fim

Do Diário do Grande ABC



25/11/2021 | 23:59



Os moradores de São Caetano ficaram estarrecidos com o aumento desproporcional do valor cobrado de quem utiliza o estacionamento rotativo na cidade. Em outubro, o preço por hora subiu 50%, passando de R$ 2 para R$ 3. A situação só foi piorando, a partir do momento em que este Diário começou a esmiuçar os trâmites que levaram a tamanha elevação. Descobriu-se, por exemplo, que o governo provisório de Tite Campanella ignorou decisão judicial que beneficiava o município e, benevolentemente com a empresa que administra o serviço, firmou um acordo de majoração.



Na sequência, a Justiça recusou-se a reconhecer o documento assinado entre a Prefeitura e a Assistpark, permissionária da Zona Azul. Mais uma vez Tite e seus comandados deram de ombros e mantiveram o acerto, prejudicando os munícipes e agraciando a firma, numa completa inversão de valores.



Agora aparecem detalhes que revelam a suspeição da companhia desde 2014, quando foi feita a licitação para a exploração das vagas pelo período de dez anos. A Assistpark integrava o consórcio vencedor do processo. O grupo, aliás, ficou em segundo lugar. Herdou a primazia quando o primeiro colocado foi desclassificado, entre outros motivos, por não comprovar que tinha um número de telefone na cidade. Dois anos depois, com a extinção do consórcio, a Assistpark assumiu sozinha a gestão.



Toda essa movimentação chama a atenção do TCE (Tribunal de Contas do Estado) desde aquela época. Seus técnicos apontaram falhas na formulação da concorrência e o caso será julgado na terça-feira.



Em síntese, esse é um processo em que começo, meio e fim estão errados. Falhas que vão desde a escolha da prestadora até o generoso reajuste dos últimos dias.



A corte iniciou bem a sua atuação, ao detectar que havia possibilidade de que algo estava irregular. Mas deixou a desejar ao perpetuar por tanto tempo essa questão. Chegou a hora de encerrar esse processo.