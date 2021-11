Fragmentos que se unem para contar a história de uma vida

Nilton Valetim

Lembranças das conversas surgidas nas reuniões familiares. Cerzidas pelo fio imaginário do tempo. Memórias compostas por sons e imagens e por personagens reais ou fictícios. Este é um breve relato de Rita de Cássia – Retalhos em Quadrinhos, livro que o jornalista e ilustrador Sérgio Lemos, o Seri, 58 anos, lança amanhã, no Shopping Balneário, em Santos.

Seri é um cronista do cotidiano. A leitura que faz dos principais fatos do dia a dia são estampados, em formato de charges, na página 2 (Opinião) do Diário.

“Todo mundo que tenha família e que tenha participado de cafés da manhã, almoços ou outras reuniões. sempre ouve histórias que são contadas pelos pais ou avós. Comecei a me lembrar delas. São retalhos das nossas oralidades. Somei, juntei e fiz essa história, que não é totalmente real, mas que tem algumas coisas que realmente aconteceram”, afirma o autor.

A obra começou a ser idealizada em 2019. “A intenção era fazer uma biografia, mas aí algumas pessoas já tinham morrido e me dei conta que não tinha documental para isso”, conta Seri. Ele então optou por um romance. Ano passado, quando o Proac (Programa de Ação Cultural) do governo de São Paulo abriu edital para a produção de histórias em quadrinhos, Seri adaptou o formato. “Descobri que pagava mais. Estava no meio da pandemia, sem emprego fixo e precisando de dinheiro”, relata, com sinceridade.

O problema foi sintetizar o conteúdo de 200 páginas de texto para 81 de desenhos. Isso fica evidenciado em partes da obra em que os relatos são maiores que o padrão deste tipo de livro. Mas isso não incomoda o autor. “Coloquei as informações. Deixei lá para que as pessoas leiam”, afirma.

A HISTÓRIA

Rita de Cássia é a filha do casal Nicola e Bonita. Ela cresce em um ambiente tóxico, cercada pelo pai, um militar mulherengo, preguiçoso e omisso, e a mãe, uma mulher altamente agressiva, neurótica e ciumenta. Os dois se uniram por conveniência, quando Bonita se viu grávida de Rita.

A história narra a saga da família por cinco décadas, de 1957 a 2007. À medida em que a trajetória dos personagens se desenvolve, o autor paralelamente ambienta vários momentos políticos e sociais pelos quais o País atravessou neste período.

Tem como pano de fundo o golpe militar, o surgimento do chamado milagre econômico, principalmente a partir do desenvolvimento da indústria automobilística, até chegar ao século XXI.

Rita de Cássia é o quinto livro lançado por Seri. O preço sugerido é de R$ 30.