Obras para instalar coletor de esgoto complicam trânsito no Cooperativa, em S.Bernardo

Matheus Moreira

Especial para o Diário



26/11/2021 | 00:01



O Diário retoma hoje a coluna SOS bairros, que será publicada todas as terças e sextas-feiras com demandas da população sobre o local onde mora. Sugestões podem ser enviadas pelos canais eletrônicos, assim como fez o são-bernardense Estevão Botelho, 49 anos, que reclama de obra interminável na Estrada Particular Sadae Takagi, no bairro Cooperativa.

De acordo com o projetista, não é de hoje que os munícipes que passam pela via se deparam com trânsito intenso. Mas, desta vez, além do alto fluxo de veículos nos horários de pico, obra da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) tem piorado bastante a situação.

Por ser área com muitas empresas, a via recebe movimentação intensa de todos os tipos de veículos, mas, principalmente, de caminhões e carretas. “Quase todos os dias ocorrem congestionamentos causados por carretas que simplesmente não conseguem subir uma ladeira e, assim, fazem um bloqueio da via. E como não dá para fazer nenhum desvio por causa da obra, somos obrigados a ficar no trânsito”, contou Botelho.

Ainda de acordo com o projetista, o tráfego intenso na região faz com que um caminho curto e simples de ser percorrido demore muito mais que o esperado. “Da minha casa até o trabalho são apenas três quilômetros, trajeto de cinco minutos de carro. Mas já são dois meses que, devido à obra, sofremos com o trânsito. Antes já era ruim, mas agora está muito pior. Demoro 30 minutos para chegar no trabalho”, reclamou.

A Prefeitura de São Bernardo informou que acionou a Sabesp para que ajustes fossem feitos na execução da obra, visando melhorar o tráfego na região. O Paço também destacou que, desde o início dos trabalhos, as equipes do departamento de trânsito fiscalizam a área e orientam os motoristas que passam pela estrada.

De acordo com a Sabesp, as obras fazem parte do Programa Pró-Billings e consistem na implantação do coletor-tronco Takagi, uma tubulação de grande porte que possibilitará o transporte de esgoto para tratamento, contribuindo para a melhoria das águas da represa. A empresa informou também que as ações no local têm previsão de término até a primeira quinzena de dezembro.