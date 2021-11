Impasse no PSDB trava comissão em Sto.André

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



26/11/2021 | 00:01



Comissão criada na Câmara de Santo André com intenção de apurar mudança no dispositivo da FUABC (Fundação do ABC) e que concentrou poderes na mão da presidente da entidade, Adriana Berringer Stephan, pode empacar por falta de vereador que pertença ao PSDB.

O colegiado foi instaurado há mais de uma semana e, segundo apurou o Diário, o partido enfrenta impasse na indicação de algum parlamentar. A demora foi atribuída por tucanos ao vereador Jobert Minhoca (PSDB), hoje desafeto do governo, e que disputa a vaga com Marcos Pinchiari. Além do integrante dos tucanos, a frente é formada pelo vereador, e presidente da comissão, Eduardo Leite (PT), Renatinho do Conselho (Avante) e por Vavá da Churrascaria (PSD).

Sem o nome do integrante do PSDB, a comissão fica impossibilitada de realizar as reuniões oficiais para apurar a mudança no dispositivo da FUABC. Ontem, o Diário mostrou que o líder do PSDB na Câmara, o vereador Bahia Evilásio (PSDB), afirmou que o integrante do partido também seria indicado, o que não ocorreu.

Vereadores do PSDB ouvidos pelo Diário admitiram a possibilidade de que Minhoca estaria atuando para emperrar o andamento da comissão.

A situação se deve, principalmente, pelo estremecimento da relação do parlamentar com o prefeito Paulo Serra (PSDB) e sua aproximação com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). Minhoca entregou a liderança de governo em agosto e se desgarrou do grupo político. À época, Minhoca teceu críticas ao prefeito, em vídeo que foi divulgado em uma de suas redes sociais. Apesar da comissão ser presidida por parlamentar do PT, o bloco tem direcionamento governista.

Conforme Leite, presidente da comissão, caso o nome do PSDB tivesse sido escolhido ontem, já na segunda-feira haveria primeira reunião do bloco a fim de elaborar cronograma com as ações a serem realizadas pelos vereadores. Entre as primeiras atuações do grupo estaria o pedido da ata da reunião em que o médico infectologista Adilson Cavalcante foi indicado como superintendente do Hospital Estadual Mário Covas e também convocar Adriana para ser a primeira depoente.

O médico foi indicado após mudança de dispositivo da FUABC que concentrou poderes na mão da presidente da instituição de saúde. Adilson Cavalcanti é ligado ao prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e teve o nome avalizado pelo conselho curador da FUABC. Ele assume o Mário Covas no dia 1º.

A FUABC tem sustentado que se colocará à disposição da comissão e que é o conselho de curadores que responde pelas indicações de todas as unidades gerenciadas, e que não seria diferente com o Hospital Estadual Mário Covas.