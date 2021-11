Aparelhos digitais lideram pedidos para o Papai Noel

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



26/11/2021 | 00:01



Crianças do Grande ABC que escreveram cartinhas para o Papai Noel por meio do blog dos Correios estão mais interessadas em presentes digitais do que bolas, bonecas e carrinhos. A campanha acontece há mais de 30 anos e recebe cartas de crianças de até 10 anos de todo País. Desde o ano passado, além das unidades fisícas, as cartas também são recebidas no site (blognoel.correios.com.br).

Na região, estão disponíveis para apadrinhamento no blog 46 cartas e entre os itens digitais mais pedidos aparecem: videogame, tablet, celular, computador, máquina fotográfica e até um drone. Em um dos bilhetes, uma criança de São Bernardo explica o motivo para pedir um aparelho eletrônico. “Tenho 8 anos e estou precisando de um celular para estudar, mas se você não tiver condição pode ser uma bicicletinha ou qualquer outro presente que ficarei muito feliz.”

Brinquedos como boneca, carrinho, bicicleta, patinete e até piscina de plástico são outros presentes desejados pelos pequenos em menor número. Algumas crianças também pedem roupas e calçados e explicam que seus pais não têm condições de comprar os itens.

Mauá é o município com mais cartas cadastradas, com 17, seguida por Santo André (14), São Bernardo (dez), Ribeirão Pires (três) e Rio Grande da Serra (duas) – São Caetano e Diadema não possuem pedidos cadastrados no site.

Na Região Metropolitana de São Paulo, as cartas podem ser adotadas nas agências participantes até o dia 10 de dezembro. Já a adoção pelo Blog Noel vai até o dia 17 do mesmo mês.

ESPERANÇA

Pelo segundo ano seguido, a família Carvalho, de São Caetano, aposta no envio de cartas ao Papai Noel para tentar salvar o natal dos três filhos. Joice Rodrigues de Carvalho, 27, está desempregada e não consegue arcar com os presentes. “É a segunda vez que vamos entregar as cartas nos Correios para tentar salvar o Natal deles.

É situação triste não poder comprar o que eles pedem, mas não vamos desistir e, principalmente, não podemos deixar que as crianças percam o encanto”, contou a mãe.

Hoje a família irá levar pessoalmente as cartas para o Papai Noel na agência dos Correios na Rua Visconde de Inhaúma. A irmã mais velha, Julya Sofia de Oliveira, 8, espera ganhar de presente uma boneca com chupeta e um carrinho de bebê. Já a pequena Alice Rodrigues, 5, quer de Natal um kit de bonecas do filme Frozen e um panetone. A mais nova, Pérola Roque de Carvalho, 3, contou com a ajuda da irmã mais velha para escrever a carta e pediu para o Bom Velhinho “uma super sereia ou uma boneca Gi, do Lucas Neto”.