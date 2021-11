Santo André Intelli faz semifinal do Paulista

Dérek Bittencourt



26/11/2021 | 00:01



O Santo André Intelli faz hoje, a partir das 20h, no Ginásio Noêmia Assumpção, jogo único pela semifinal do segundo turno pelo Campeonato Paulista de Futsal, contra o Corinthians. Será o quinto encontro entre as equipes nesta temporada, em duelo que está se transformando em um clássico paulista, mas que ainda não teve triunfo do time do Grande ABC.

Pela Liga Nacional, foram dois jogos, com um empate e um triunfo alvinegro. Já pelo primeiro turno do Paulista, o cenário se repetiu: uma igualdade e um revés, este pela semifinal, que eliminou os andreenses. No embate de hoje, se o jogo terminar empatado no tempo normal, vai à prorrogação, na qual o time da casa joga pela manutenção da igualdade.

“Jogo entre nós e Corinthians tem sido difícil em qualquer circunstância, pela Liga, pelo Paulista, envolventes e difíceis. E não vai ser diferente por ser decisão. Jogo único, quem passar avança para a final do segundo turno, contra Sorocaba ou São José. Eles (Corinthians) também precisam do resultado, porque não foram tão bem durante o ano, tiveram jogadores dispensados, isso mexe com emocional”, destacou o técnico Cidão. “Jogo igual, pode dar qualquer coisa. Tem de minimizar o erro, marcar muito, saber aproveitar as oportunidades para fazer o resultado. Se for para a prorrogação, o empate é nosso, mas isso só dá para pensar depois”, emendou.

É permitida a entrada do público. Ingressos a R$ 10. “Vamos tentar decidir esse título para a cidade e para o clube para coroar o bom ano que foi até o momento.”