Nem eu nem tu

Júnior Carvalho



25/11/2021 | 22:45



O governo do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), completou nesta semana um mês sem enviar projetos à Câmara. O temor de derrota se dá em decorrência da movimentação do G-10, grupo de vereadores governistas que tem dificultado a vida da gestão tucana. Esta coluna vem mostrando que o Paço tem pisado em ovos quando o assunto é o Legislativo. Na sessão de quarta-feira, porém, o governo decidiu contra-atacar e conduziu movimento para impedir a apreciação de projetos de um dos vereadores do bloco, Glauco Braido (PSD). Líder do governo na casa, Ivan Silva (PP) praticamente arrastou os colegas do plenário para obstruir a votação. Conseguiu. A estratégia ocorreu dois dias depois de o grupo promover almoço a fim de bater o martelo sobre o lançamento de dois nomes do G-10 para disputar cadeiras na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa, ideia que atrapalharia o projeto de reeleição da deputada estadual Carla Morando (PSDB).

BASTIDORES

Corrida pela vice

Tem chamado a atenção o prestígio do prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado (PSDB), junto ao governador João Doria (PSDB), durante as aparições da cúpula do tucanato paulista quando o assunto é o processo de prévias do partido, que foi suspenso no domingo após fracasso do aplicativo. Além de representar o governador em algumas declarações à imprensa, Luiz Fernando teve assento reservado durante coletiva realizada por Doria e pelo ex-prefeito Arthur Virgílio (Manaus) na terça-feira, quando falaram sobre o futuro da disputa. Em tempo: Luiz Fernando também busca a vaga de vice na chapa tucana na corrida ao Palácio dos Bandeirantes, que terá o hoje vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) como candidato. O cargo também é vislumbrado pelo prefeito Orlando Morando (São Bernardo).

Licença

O prefeito Santo André, Paulo Serra (PSDB), se licenciará do cargo por uma semana a partir de amanhã. O tucano fará hoje, no gabinete, a transmissão do cargo ao vice-prefeito Luiz Zacarias (PL). Paulo Serra é um dos principais coordenadores da campanha do governador Eduardo Leite (PSDB, Rio Grande do Sul) nas tumultuadas prévias do tucanato para a escolha do presidenciável do partido no ano que vem.

Legislação

O deputado estadual Thiago Auricchio (PL), de São Caetano, apresentou ontem o Código Paulista de Defesa da Mulher, compilado de legislações que visam proteger mulheres vítimas de violência. O evento, que ocorreu em clube da cidade, reuniu lideranças políticas do município, como o prefeito interino Tite Campanella (Cidadania), o presidente da Câmara, Pio Mielo (PSDB), e a ex-primeira-dama Denise Auricchio, mãe de Thiago.