Quatro cidades da região registram mortes por Covid

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



26/11/2021 | 00:01



Quatro cidades da região registraram mortes por Covid ontem. Foram três óbitos em Diadema, dois em Mauá, um em São Bernardo e um em São Caetano. No total, desde o início da pandemia, 10.487 pessoas perderam a batalha para o coronavírus no Grande ABC.

Em relação aos novos infectados, foram reportados mais 159 diagnósticos positivos, sendo 52 em Mauá, 48 em São Bernardo, 40 em Santo André, dez em Diadema e nove em São Caetano. Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não registraram novos casos. O total de pessoas recuperadas da doença chegou a 254.437.

Ontem foram ministradas 12.368 vacinas na região, sendo 624 referente à primeira dose, 7.033 à segunda e 4.711 reforços. Com isso, 97,3% dos moradores do Grande ABC com 12 anos ou mais já iniciaram o esquema vacinal e 86,9% estão com o esquema vacinal completo. A terceira dose da vacina já é realidade para 12,2% dos adultos.

No Estado, até ontem foram registrados 4.435.125 casos de Covid e 153.755 óbitos. Entre o total de pacientes infectados, 4.259.127 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 458.009 foram internados e receberam alta.

Ontem havia 2.490 pacientes internados em todo o Estado, sendo 1.101 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 1.389 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 22% e na Grande São Paulo, de 28%.

No Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, foram registrados mais 303 mortes e 12.126 novos casos de Covid. Com isso, o total desde o início da pandemia chegou a 613.642 óbitos e 22.055.238 infectados. O total de brasileiros recuperados da doença chegou a 21.275.209.

Ainda há 2.837 falecimentos em investigação. Essa situação ocorre pelo fato de haver casos em que o paciente faleceu, mas a investigação sobre a causa não foi finalizada.