Andreenses colocam uma mão na taça no Paulista de basquete

Dérek Bittencourt



26/11/2021 | 00:01



O Santo André/Apaba está a um passo do título do Campeonato Paulista de basquete feminino. Ontem à noite, as comandadas de Arilza Coraça contaram com início avassalador para vencer o Sesi Araraquara, no Interior, por 45 a 35. Assim, para trazer pela nona vez o troféu para a cidade (a Pirelli conquistou o Estadual em três oportunidades, enquanto o Santo André nas outras cinco), basta vencer o jogo de domingo, às 16h, no ginásio do Parque Celso Daniel, no segundo duelo do play-off final. Em caso de triufo das araraquarenses, o terceiro encontro será na quarta-feira, novamente com mando andreense.

O time do Grande ABC começou com tudo e logo nos dois primeiros quartos abriu larga vantagem (25 a 12), a qual conseguiu inclusive aumentar na volta do intervalo. Chegou ao quarto período com 17 pontos de vantagem, quando o Sesi Araraquara conseguiu encaixar bem a defesa, o ataque funcionou e a diferença caiu para apenas seis pontos. No fim das contas, Arilza Coraça conseguiu arrumar a casa, as andreenses voltaram a pontuar em uma bola de três de Aninha. E outro acerto de três pontos de Lays, faltando um segundo para terminar, fechou em 45 a 35.

A cestinha da partida foi Glenda Cruz, do Santo André/Apaba, com 14 pontos. Ela ainda pegou oito rebotes e deu quatro assistências. Destaque também para a armadora Lays, autora de 11 pontos e seis rebotes.

“Não tem nada definido, mas demos passo gigante rumo ao título”, disse Arilza. “Fez muito calor aqui (em Araraquara), no ginásio deviam estar 40ºC. Sabíamos que seria jogo duríssimo, estamos com poucas trocas, com três jogadoras importantes lesionadas, Ariadna vem de lesão. É grupo de guerreiras, não canso de parabenizar”, concluiu.