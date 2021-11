Santo André anuncia programação do Natal Solidário

Especial para o Diário

Matheus Silva Moreira



25/11/2021 | 17:30



A Prefeitura de Santo André, por meio do FSS (Fundo Social de Solidariedade), anunciou nesta quinta-feira (25) a programação do Natal Solidário. O evento prevê mais de 100 atrações, que acontecerão de 4 a 23 de dezembro.

Durante o anúncio, a presidente do FSS, Ana Carolina Serra disse que é um evento que marca a retomada das ações da pasta, e que a ideia é espalhar o espírito natalino por todo município. “O fim do ano é marcado pela solidariedade e, também, nesse ano, o recomeço da vida pós-pandemia. Por isso, faremos várias ações espalhadas por toda cidade”, disse.

O início do Natal Solidário está marcado para o dia 4 de dezembro, com a chegada do Papai Noel no Estádio Bruno José Daniel, o Brunão. Além da chegada do Bom Velhinho, o evento contará também com uma vila temática natalina, no Parque Celso Daniel. Outra novidade é um show das águas no espelho d''''''''água do Paço, que começará no dia 5. O Parque Central, contará com a apresentação da OSSA (Orquestra Sinfônica de Santo André) no dia 19, sessões do filme “Expresso Polar” no cinema ao ar livre e, pela primeira vez, um show de drones. Outro local que receberá evento é o Parque Pignatari, que terá uma própria vila de natal, que terá máquina de neve artificial, personagens temáticos do evento percorrendo o local, além da decoração.

Para entrar nos locais do evento só será necessário a doação de 2 Kg de alimentos não perecíveis. Além disso, todos os parques contarão com pontos de coleta para doação de brinquedos e roupas destinadas a 40 instituições de caridade.

Outra atração é o trenó natalino, que percorrerá todo o município e terá um roteiro itinerante, que poderá ser acompanhado pelo site do evento, além de um mapa – em formato de pergaminho – que será distribuído em pontos da cidade. O trenó fará a distribuição de balas e pirulitos durante todo o percurso.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), também participou do anúncio e disse que esses pontos espalhados pela cidade são importantes para evitar o máximo de aglomeração nos pontos. “A gente não pode esquecer que ainda há a pandemia, assim tivemos a ideia de descentralizar o evento, para que aconteça da forma mais controlada possível”, contou.

Para viabilizar o projeto, a Prefeitura fez acordos com patrocinadores e contará com um investimento de cerca de R$ 3 milhões.