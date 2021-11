Pete Davidson é clicado ao lado de Kim Kardashian com marca suspeita no pescoço e Kanye West lamenta separação

25/11/2021 | 17:10



Pete Davidson e Kim Kardashian estão dando cada vez mais indícios de que estão vivendo um romance. Apesar de nenhum dos dois terem confirmado o relacionamento ainda, os pombinhos apareceram novamente juntinhos pelas ruas de Santa Mônica, na Califórnia. E, dessa vez, um detalhe em especifico chamou ainda mais a atenção: uma marca similar a um chupão no pescoço de Pete.

Enquanto Kim vai aproveitando seu suposto namoro com o jovem artista, Ye - mais conhecido como Kanye West - parece ter se arrependido de ter iniciado o processo de divórcio. Segundo informações do jornal The Sun, em discurso em um evento beneficente, o rapper declarou:

- A narrativa que Deus quer é que você veja que tudo pode ser redimido e todos esses relacionamentos que cometemos erros. Eu cometi erros. Fiz publicamente coisas inaceitáveis ??como marido, mas agora mesmo por qualquer motivo - eu não sabia que estaria aqui, não sabia que estaria na frente deste microfone. Estou aqui para mudar essa narrativa. Não vou deixar o E! escrever a narrativa da minha família. Não vou deixar o Hulu escrever a narrativa da minha família.

Ele continuou dizendo que fará de tudo para ter sua família por perto novamente.

- Eu sou o pai da minha família. Tenho que estar ao lado dos meus filhos o máximo possível, mas eu preciso voltar para casa. Estou fazendo de tudo para estar bem próximo deles.

E afirmou que Deus quer que ele e Kim fiquem juntos novamente.

- Se o inimigo puder separar Kimye [mistura de Kim e Kanye], haverá milhões de famílias que sentirão que essa separação está ok... mas quando Deus unir Kimye, haverá milhões de famílias que serão influenciadas para ver que podem superar o trabalho de separação. Do trauma que o diabo usou para capitalizar para manter as pessoas na miséria enquanto as pessoas passam por cima dos sem-teto para ir à loja Gucci.

Kim e Kanye anunciaram o divórcio em fevereiro de 2021. Eles se casaram em 2014, e tiveram quatro filhos: North West, de 8 anos de idade, Saint de 5 anos, Chicago, de 3 anos, e Psalm, de 2 anos.