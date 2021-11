Bandeira Azul: veja as 6 marinas e 22 praias do Brasil que têm a certificação ambiental

Redação

Do Rota de Férias



25/11/2021 | 16:55



O Brasil conta com 22 praias e 6 marinas premiadas com a Bandeira Azul, principal certificação internacional dedicada à gestão de praias, marinas e embarcações de turismo. Dos 28 destinos contemplados na temporada 2021-2022, 15 ficam em Santa Catarina, 5 no Rio de Janeiro, 3 na Bahia, 3 em São Paulo, 1 em Alagoas e 1 no Espírito Santo.

Para se qualificar para o certificado Bandeira Azul, uma série de critérios com foco em gestão, qualidade da água, educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social devem ser atendidos, mantidos e comprovados anualmente. O principal objetivo do programa é elevar o grau de participação da sociedade na proteção dos ambientes marinhos e costeiro.

Destinos com Bandeira Azul no Brasil 2021-2022

O programa Bandeira Azul foi criado pela Foundation for Environmental Education (FEE), instituição internacional com diversos integrantes representando seus respectivos países. No Brasil, o responsável é o Instituto Ambientes em Rede (IAR).

Praias brasileiras premiadas

Confira as 22 praias brasileiras contempladas com a Bandeira Azul na temporada:

Praia do Patacho, Porto de Pedras – AL

Praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, Salvador – BA

Praia de Guarajuba, Camaçari – BA

Praia de Itacimirim, Camaçari – BA

Praia da Sereia, Vila Velha – ES

Praia do Sossego, Niterói – RJ

Prainha, Rio de Janeiro – RJ

Praia da Reserva, Rio de Janeiro – RJ

Praia do Peró, Cabo Frio – RJ

Praia Grande, Governador Celso Ramos – SC

Praia do Estaleiro, Balneário Camboriú – SC

Praia do Estaleirinho, Balneário Camboriú – SC

Praia de Piçarras – Balneário Piçarras – SC

Praia de Quatro Ilhas, Bombinhas – SC

Praia de Mariscal, Bombinhas – SC

Praia da Conceição, Bombinhas – SC

Prainha, São Francisco do Sul – SC

Praia do Forte, São Francisco do Sul – SC

Praia Grande, Penha – SC

Praia da Bacia da Vovó, Penha – SC

Praia da Saudade, Penha – SC

Praia do Tombo, Guarujá – SP

Siga a cobertura de nossos repórteres no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories repletos de informações.

Marinas brasileiras premiadas

Veja as 6 marinas brasileiras premiadas com a Bandeira Azul em 2021-2022.