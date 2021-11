Vice-prefeito de Santo André recebe troféu por apoio à segurança

Arthur Gandini

Especial para o Diário



25/11/2021 | 16:35



O vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias, foi homenageado nesta quinta-feira (25) pela AAPM (Associação dos Amigos da Polícia Militar) do Grande ABC. O político andreense participou de almoço organizado pela entidade no tradicional restaurante Fonte Leone, no bairro Jardim, em Santo André. Ele recebeu um troféu durante a confraternização em referência ao seu apoio ao trabalho das forças policiais.

O participantes utilizaram um microfone para realizar falar em homenagem ao vice-prefeito. Em torno de 110 pessoas estiveram presentes. Entre elas, participaram os empresários do setor de construção civil da região Milton Bigucci e Bruno Patriani; o ex-presidente da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André), Zoilo de Souza Assis; o chefe da Ouvidoria Municipal andreense, Ronaldo Martim; secretários de governo; o coronel Gilson Hélio Jesus dos Santos, responsável pelo CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitano 6) que abrange o Grande ABC; o coronel Ronaldo Gonçalves Faro, responsável pelo Comando de Policiamento Metropolitano do Estado; o filho do vice-prefeito e vereador Lucas Zacarias (PTB), assim como outros familiares do homenageado; e outros importantes empresários da região e integrantes das forças policiais do Grande ABC.

Luiz Zacarias agradeceu pelo reconhecimento. "A gente prefere (costuma) homenagear. Ser homenageado é diferente para a gente que é gestor público. Senti-me muito feliz", declarou.

Já o presidente da associação, Marigildo Fabretti, destacou o caráter tradicional da confraternização em homenagear figuras importantes da região. Ele comentou os dizeres do troféu com referência ao trabalho na transição para um futuro seguro para a população da cidade. "Todas as pessoas que tem em comum o bem de uma sociedade melhor e lutam pela segurança pública, de certa maneira, (representam) uma transição para o futuro e uma transição positiva", afirmou.