Ex-segurança da realeza revela que Princesa Diana traiu Charles primeiro

25/11/2021 | 16:11



Senta que lá vem história! Ao que parece, a primeira traição no casamento de príncipe Charles e princesa Diana partiu dela. O ex-segurança da realeza, Allan Peters, contou ao documentário Diana, da CNN, um versão totalmente contrária da história conhecida por todos - que Charles teria traído Lady Di com sua atual esposa, Camilla Parker Bowles.

A primeira pessoa a trair foi a princesa. Ele [príncipe Charles] foi atrás da Camilla Parker Bowles depois de descobrir do caso dela com o Mannakee [outro segurança real].

Peters, inclusive, explicou que a princesa se comportava de forma diferente perto de Barry Mannakee e afirmou que foi responsável por relatar toda a traição para a Rainha Elizabeth II.

Eu comecei a notar que o comportamento dela era diferente sempre que estava por perto do Mannakee, então resolvi falar com ela sobre isso. Durante os primeiros 20 minutos ela negou categoricamente. Mas aí me disse exatamente o que estava acontecendo: ela estava tendo uma espécie de relacionamento com ele.

Segundo o Daily Mail, Mannakee começou a trabalhar para Diana em 1985. Já o romance teria começado durante um passeio no Castelo de Balmoral, uma residência da realeza localizada na Escócia.

O príncipe veio falar comigo e me perguntou: Por que a princesa está se comportando desta forma? Qual é o problema? E eu disse: Você precisa falar com ela. Ele respondeu: Bem, já tentei de tudo e a única coisa que parece chateá-la é que o Barry Mannakee será remanejado. Se é esse o problema, o Barry pode ficar. Então me vi forçado a dizer: Senhor, se ele ficar, infelizmente terei de sair. Aí, acho, nesse momento, a ficha caiu. Ele ficou completamente chocado e explicitamente chateado.

Após a denúncia do affair em 1986, Barry foi transferido para outras funções, mas ainda como segurança. No mesmo ano Charles passou a se envolver com Camilla. Mannakee acabou morrendo aos 39 anos de idade depois de ser atropelado por um motorista de 17 anos nas ruas de Londres, na Inglaterra.