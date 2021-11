João Guilherme solta alfinetada sobre namoro

25/11/2021 | 16:10



Como você viu, o nome de João Guilherme nos últimos meses está super em alta, muito por conta do término de seu namoro com Jade Picon e as especulações de pulada de cerca da influenciadora.

E nas redes sociais, João Guilherme decidiu dar uma alfinetada novamente no assunto e deixar os fãs com aquela pulga atrás da orelha. O cantor acabou comentando em uma página de memes do Instagram sobre o lado ruim de namorar.

Bateu a vontade de namorar. Me falem coisas ruins sobre o namoro para eu desistir, dizia a publicação.

João Guilherme não poupou esforço e soltou:

Ah, o chifre, né...

Eita... será que ele quis dizer sobre a polêmica envolvendo sua ex-namorada e Gui Araújo?