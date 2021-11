Larissa Manoela muda visual para viver personagem na novela Amor da Ilusão

25/11/2021 | 16:10



Larissa Manoela, 20 anos de idade, apareceu com um novo visual para a segunda fase da novela Amor da Ilusão - a atriz deu uma repaginada e surgiu com os fios ruivos nas redes sociais nesta quinta-feira, dia 25.

Última transformação do ano, uma das mais importantes porque nasceu a Isadora para Além da Ilusão. Mais um momento especial na minha carreira ao lado de @lorealparis e Casting Creme Gloss que fazem toda a diferença. Quero todos vocês ao meu lado curtindo tudo isto porque você vale muito.

E pessoal, importante dividir com vocês que, pela minha coloração anterior ser uma cor mais escura, nessa transformação o @jobosco precisou fazer um processo de limpeza de cor, onde foi usado descolorante para tirar os pigmentos escuros e depois tonalizamos com a nova cor 710 de Casting Creme Gloss, depois de chegar na cor perfeita, usamos o maravilhoso Banho de Brilho que deixou a cor ainda mais linda e luminosa, escreveu a artista na legenda da publicação no Instagram.

E, segundo informações da colunista Patrícia Kogut, a atriz passou por essa transformação para viver a personagem Elisa, na nova trama global, em que se apaixonará por Davi, interpretado por Rafael Vitti - a jovem, no entanto, vai morrer na novela e ressurgir como a irmã de Elisa, por quem o marido de Tatá Werneck também se sentirá atraído.

Eu já fiz transformações próximas, mas acho que é a primeira vez que faço tão perto. Geralmente, tem uma no início do ano e outra, no final. Mas estou aqui para viver coisas para que consiga dar vida a essas duas meninas. Por mais que sejam irmãs, elas têm personalidades e visuais diferentes e vivem em épocas diferentes.

Então, obviamente a transformação traz um peso muito forte para a novela. E eu estou feliz, empolgada. A gente conseguiu gravar em ordem cronológica a primeira fase da novela. Vai ser muito incrível, afirmou Larissa.

Ela contou que ficou apegada à personagem da primeira fase.

Eu geralmente tento colocar na cabeça que tudo na minha vida, principalmente no trabalho, é feito de ciclos. Mas confesso que fiquei um pouquinho apegada [à personagem Elisa], sim. Principalmente porque foi muito rápido. A passagem dela é muito importante e especial, mas rápida.

Larissa ainda falou da sua mudança para o Rio de Janeiro, para esse novo projeto, o sobre os flagras dos paparazzis.

Confesso que, nas primeiras vezes que fui flagrada, me assustei um pouco. Logo que saí da praia e entrei no meu Instagram, todas as minhas fotos estavam lá, jogando, mergulhando... E depois isso passou a ser frequente. Até porque, no Rio, isso é muito mais comum. Depois de ter me assustado no início, comecei a entender que isso é normal.

Não vou me privar nem deixar de sair de casa porque vou ser flagrada ou um paparazzo vai tirar foto minha. Às vezes, até dou repost nos cliques que eles tiram na praia porque acho superinteressantes, principalmente quando estou fazendo exercícios ao ar livre e praticando futevôlei. Consigo acompanhar minha evolução na altinha graças aos paparazzi. Então, estou fechada com eles.

Manoela segue investindo em sua carreira musical, isso porque no dia 27 de novembro ela vai lançar sua nova música de trabalho chamada Pagou de Superado - o clipe tem direção de Mess Santos e é estrelado pela própria cantora ao lado do modelo Caio Cabral.

A artista, inclusive, divulgou algumas imagens, no Instagram, com os bastidores do videoclipe.