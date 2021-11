Programa da Band será gravado nos estúdios Vera Cruz

Da Redação



25/11/2021 | 15:58



Os Pavilhões e Estúdios da Antiga Cinematográfica Vera Cruz, geridos pela Prefeitura de São Bernardo, acabam de fechar um acordo de três anos com o Grupo Bandeirantes. Com a assinatura do contrato, o espaço passará a ser palco, a partir de janeiro de 2022, das gravações do programa MasterChef Brasil, antes filmado em estúdio próprio na Capital. O acordo prevê ainda a gravação de outras produções da emissora paulista até 2024, incluindo filmes e séries.

Para firmar o contrato, a Prefeitura abriu chamamento público para selecionar a melhor proposta de preço público mensal pelo espaço, por meio de edital publicado no jornal Notícias do Município. O chamamento teve a PRH9 Produções, constituída pela emissora, como vencedora do processo. O acordo vai render cerca de R$ 15,7 milhões aos cofres municipais em três anos, o que corresponde a R$ 437,1 mil por mês.

A parceria foi viabilizada pela mudança no formato de concessão do Vera Cruz, e foi aprovada pela Câmara no final de outubro. Além de devolver o espaço à sua vocação original, a medida visa ampliar a arrecadação gerada com a utilização do espaço e ao mesmo tempo atender a uma necessidade das empresas de audiovisual, que demandavam maior prazo de uso para suas produções.

Com 72 anos de história, o Vera Cruz está localizado na Avenida Lucas Nogueira Garcez, nº 856, Jardim do Mar, e oferece dois galpões, de mais de 3,6 mil m² em vão livre, cerca de 20 metros de pé direito e ampla área de estacionamento.

As gravações do Grupo Bandeirantes se somam a outras grandes produções realizadas em solo bernardense por meio dos Pavilhões e Estúdios da Antiga Cinematográfica Vera Cruz. Também foram gravados na cidade programas como The Wall (TV Globo), Canta Comigo Adulto e Teen (Record), The Four (Record), além de comerciais que estrelaram nomes como o craque Neymar e a supermodelo Gisele Bündchen.

A área deste patrimônio cultural de São Bernardo também vai abrigar nova unidade do Sesc, por meio de investimento estimado em R$160 milhões, situado no anexo do espaço. A expectativa é que o início das obras ocorra em agosto de 2022. A futura unidade terá 20 mil m² e infraestrutura completa com piscina coberta e descoberta, ginásio poliesportivo, salas multiuso e teatro com mais de 800 lugares. A unidade contará ainda com área técnica, odontologia, ginástica multifuncional, tecnologia e artes, apoio para pais e bebês, sanitários, apoio operacional, área para exposições, foyer e conveniência, praça de alimentação e galpão multiuso.