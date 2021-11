Nova Ford Maverick terá motor 2.0 turbo e tração integral de série

das Agências



25/11/2021 | 15:40



A Ford realizou recentemente a exibição da Maverick, com a apresentação estática da picape que chega ao mercado brasileiro no primeiro trimestre de 2022. O modelo será lançado na versão Lariat FX4, de perfil off-road, com atributos para atrair tanto os fãs de aventura como clientes que buscam um veículo de uso predominantemente urbano. Essa versatilidade, por sinal, deverá ser um dos diferenciais da nova picape no segmento.

“A Maverick oferece toda a capacidade e versatilidade de uma picape, mas por dentro tem o conforto e o requinte de um SUV. É um veículo que surpreende também pelo tamanho, dirigibilidade, tecnologia e estilo, com vários detalhes diferenciados”, diz Daniel Sinzato, gerente de Marketing de Picapes da Ford.





O design moderno e robusto do modelo – que se destaca ainda mais quando visto presencialmente – segue a tendência da atual linha global de picapes da Ford. A frente com faróis em formato C invertidos, unidos por uma barra dupla horizontal, é inspirada na F-150. As grandes lanternas traseiras exibem um grafismo semelhante. As rodas de liga leve de 17”, com design esportivo e na cor preta, são calçadas com pneus de uso misto da Pirelli.

Com o conjunto formado por motor 2.0 EcoBoost, tração integral AWD e transmissão automática de oito velocidades, a Maverick promete não desapontar os amantes de performance, com uma esportividade que vai muito além do visual. Receber o selo “Raça Forte” significa que o modelo atende também todos os requisitos de eficiência e durabilidade que compõem o DNA da família de picapes da marca. Entre outros itens, ela virá equipada com bocal e pré-instalação elétrica para engate de reboque, que possibilita o aproveitamento máximo da capacidade de carga.

Se por fora a Maverick é uma picape esportiva e imponente, por dentro revela o espaço e conforto de um SUV para todos os ocupantes. O design inteligente do interior chama a atenção pelo estilo e versatilidade. Em todos os espaços nota-se a preocupação com o uso funcional, trazendo soluções criativas como o compartimento sob o banco traseiro para guardar objetos em viagens e no dia a dia.

O painel digital, o volante multifuncional, o console, os bancos com acabamento em duas cores e a tela multimídia de 8” são outros itens diferenciados da cabine. Como os demais modelos da marca, a Maverick terá conectividade de série com o aplicativo FordPass, que coloca informações e comandos remotos na palma da mão para facilitar a vida do usuário e criar uma interação completa com o veículo.





Na caçamba, a picape traz um conceito inovador, chamado flexbed, que aumenta a flexibilidade para transportar diferentes tipos de equipamentos e bagagem. Acessórios como santantônio, aerofólio de teto e da traseira, estribos laterais, porta-objetos e cobertura elétrica da caçamba estarão disponíveis. A cabine tem também encaixes que permitem a fixação de porta-objetos personalizados, criados com impressoras 3D.

A Maverick terá uma paleta de cores exclusiva, com dez opções que realçam o seu perfil esportivo: Vermelho Aurora, Laranja Delhi, Azul Malacara, Azul Lyse, Azul Indianápolis, Cinza Torres, Cinza Dover, Prata Orvalho, Branco Ártico e Preto Astúrias. Outras informações, como dados de desempenho e preço, serão divulgadas mais próximo do lançamento.