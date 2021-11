Dados do Caged de outubro serão divulgados na próxima terça, 30

25/11/2021 | 14:24



O Ministério do Trabalho e Previdência informou nesta quinta-feira, 25, que os dados de outubro do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) serão divulgados na próxima terça-feira, 30, e não amanhã, 26, como estava previsto no calendário original.

Os resultados serão publicados às 15h30 e o ministro Onyx Lorenzoni e os secretários da pasta comentarão os dados às 16h.