Grazi Massafera é vista com novo namorado em set de gravações

25/11/2021 | 14:10



Alerta de casal fofo na área! Grazi Massafera acompanhou o novo namorado, Alexandre Machafer, nas gravações da Oficina de Atores Cesgranrio. Super discretos, os pombinhos são raramente vistos em público e o momento causou alvoroço nos fãs.

No vídeo, postado pelo fã-clube Pra Sempre Massafera, Grazi confere de pertinho uma das cenas, se vira e retorna com Alexandre aparecendo logo atrás. As especulações do romance começaram em outubro deste ano e, deste então, os dois não se desgrudam mais.