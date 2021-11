Advogado diz que André Gonçalves não pagou pensão para a filha por estar desempregado

25/11/2021 | 14:10



O ator André Gonçalves vai cumprir pena em prisão domiciliar por não pagar pensão alimentícia para a filha, Valetina Benini.

Para o jornal O Dia, Sylvio Guerra, advogado do ator, justificou a dívida da pensão pelo fato de o artista estar desempregado desde o ano de 2016:

- Ele está desempregado desde 2016 quando foi demitido da Rede Globo após mais de 20 anos de trabalho. Ele tem duas filhas e um filho e as pensões eram descontadas na folha de pagamento do salário dele. Daí, em 2016, quando foi demitido, ele não conseguiu mais honrar as pensões combinadas através de acordos feitos muitos anos lá atrás.

Sylvio ainda afirma que André nunca deixou de colaborar com a criação dos filhos:

- A medida que ele fazia um trabalho extra, um teatro, a Dança dos Famosos, no Faustão, sempre quando ele tinha trabalho, ele pagava, não era o valor total da pensão, mas jamais deixou de mensalmente contribuir com algum valor.

Ainda segundo o jornal, o ator deve mais de 350 mil reais de pensão para a filha, e vai usar tornozeleira eletrônica por 60 dias.

Procurado para comentar sobre os rumores de que André Gonçalves vai aceitar a decisão da Justiça por falta de dinheiro, o advogado Sylvio Guerra não retornou o contato até a publicação desta matéria. A assessoria de imprensa do artista também não respondeu aos contatos.