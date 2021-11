Redação

Algumas das montanhas-russas dos EUA reúnem as quedas mais assustadoras do mundo. É o caso da Kingda Ka, situada no Six Flags Great Adventure, em Nova Jersey, que tem 127 metros de altura e alcança 206 km/h.

Especialistas da StressFreeCarRental.com fizeram uma lista com as montanhas-russas dos EUA com quedas mais acentuadas. Observe no mapa que elas se espalham por diversas regiões do país.

As 13 montanhas-russas dos EUA com quedas mais assustadoras

Confira as 13 montanhas-russas dos EUA com quedas mais assustadoras, segundo a StressFreeCarRental.com:

1. Kingda Ka, Six Flags Great Adventure, New Jersey

O título de maior queda entre as montanhas-russas dos EUA fica com a Kingda Ka, a estrutura do gênero mais alta do mundo. Quem se aventura nela tem que encarar uma descida de 127 metros de altura a até 206 km/h. Apelidada de “O Rei”, a King Ka é, também, a montanha-russa mais rápida dos EUA.

2. Top Thrill Dragster, Cedar Point, Ohio

Esta montanha-russa de aço fica em Ohio, cidade conhecida como a “Capital Mundial das Montanhas-Russas“. O passeio chega a 120 metros de altura e oferece aos viciados em adrenalina a chance de acelerar de zero a 193 km/h em 3,8 segundos.

3. Superman: Escape from Krypton, Six Flags Magic Mountain, Califórnia

Com uma queda em 90 graus de 100 metros, a montanha-russa inspirada no super-homem começa impulsionando os passageiros para trás em um arranque que vai de zero a 160 km/h em sete segundos. A partir daí, é hora de acelerar ao longo de 400 km de trilhos.

4. Fury 325, Carowinds, Carolina do Norte

A Fury 325 já ganhou diversos prêmios de “melhor montanha-russa do mundo“. Sua queda de 97 metros a 153 km/h é, de fato, assustadora. Uma pista sinuosa completa a aventura.

Essas três montanhas-russas dos EUA tem quedas de 91 metros. Todas são de aço e contam com componentes que fazem todo mundo soltar o gogó, como trilhos retorcidos.

A rede Six Flags é famosa por concentrar algumas das melhores montanhas-russas do mundo. A Golias e a Titan figuram entre elas, ambas com descidas a partir de 77 metros. A Golias tem como destaque um túnel escuro, enquanto a Titan oferece dois espirais de 580 graus.

10. Phantom’s Revenge, Kennywood, Pensilvânia

A Phantom’s Revenge se destaca no mapa das montanhas-russas com quedas mais acentuadas por conta de sua engenharia única, já que ela tem uma segunda queda muito mais longa do que a primeira, algo raro nos parques de diversões. A descida mais acentuada chega a +70 metros.

Esta atração de Nevada tem queda de 68 metros em um ângulo de 60 graus. Capaz de alcançar 128 km/h, trata-se de uma das montanhas-russas mais rápidas dos EUA.

12. Superman the Ride, Six Flags New England, Massachusetts

Esta montanha-russa não é apenas enorme e tem como tema super-heróis: ela leva todo mundo a 67 metros de altura antes de despencar. Ao longo do trajeto, o carrinho alcança 124 km/h.

13. Magnum XL-200, Cedar Point, Ohio

Uma estrutura de aço situada em Ohio completa a lista. A Magnum XL-200 é uma das montanhas-russas dos EUA com queda mais assustadora, já que ela despenca de quase 60 metros de altura. O detalhe é que ela fica no Cedar Point, o mesmo parque de diversões da Millenium Force Top Thrill Dragster, que ilustra este artigo.