Guia de Compras Black Friday: aprenda a escolher seu próximo eletrônico

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



25/11/2021 | 12:55



Durante o ano todo, o 33Giga dá dicas práticas de como escolher eletrônicos, faz testes com alguns dos mais legais gadgets do mercado (e também com uns bem ruinzinhos), indica formas de não cair em ciladas. Daí, chega essa época, e as perguntas são sempre as mesmas: “qual celular vocês indicam?”, “tem alguma dica de robô aí?”.

Como escolher eletrônicos: antes de comprar qualquer um, a dica de sempre é: separe o quanto você quer (ou pode) gastar. Celular, notebook, tablet, etc, não são investimentos – a partir do momento que você tirar da caixa, ele já vale metade. Em um ou dois anos, valem bem menos. Em quatro ou cinco, vira peso para papel.

Com o dinheiro separado, pense no que você deseja fazer com o eletrônico. Se for um celular, por exemplo, pense se você quer tirar boas fotos ou procura um com boa bateria, já que fica muito tempo com ele na rua e longe da tomada. No caso de um tablet, se é para consumir multimídia ou se é para seu filho usar e parar um pouco quieto. Um note, se é para trabalho em casa ou escritório ou se é para carregar para cima e para baixo (peso e dimensões importam nesse caso).

Ao fechar essas questões, fica bem mais fácil saber como escolher eletrônicos. Isso porque, dentro dessas necessidades, sobram poucas opções. Aí, dentro delas, o ideal é optar por marcas conhecidas. A chance de ter suporte ou assistência é maior. Uma busca no Google (e no Reclame Aqui) ajuda a analisar reputações.

Se você tem alguma dúvida sobre tecnologia, escreva para 33giga@33giga.com.br e suas questões podem ser respondidas

Fechou ainda mais suas opções de escolha? Bom, aí é questão mesmo de gosto e, muitas vezes, de sorte mesmo. Às vezes, um notebook de determinada marca é excelente. E outro, da mesma linha e modelo, vêm com problemas. O mesmo ocorre com smartphones ou o que você pensar – idem carros.

No geral, se é lançamento, fuja. O que acaba de ser lançado ainda tem chão para melhorar. E é mais caro. Eletrônicos com mais tempo de estrada já foram melhorados, aos poucos, por engenheiros e desenvolvedores e tendem a apresentar menos problemas.

Enfim, o resumão, é esse. Para terminar, antes de optar por algo com preço “incrível” na Black Friday, dê uma olhada na curva de preços. O Buscapé tem um excelente: basta digitar o nome do eletrônico desejado e, nos resultados, entrar em histórico. Ele mostra a variação de preço dos últimos meses.

