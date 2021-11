Polícia prende homem que assaltou farmácia em Santo André

Da Redação



25/11/2021 | 12:09



A equipe de Força Tática do 10º Batalhão, prendeu um indivíduo por roubo a uma farmácia, no bairro Jardim Alvorada, em Santo André, nesta quarta-feira (24).

A equipe realizava patrulhamento na região, quando se deparou com dois indivíduos correndo atrás do infrator pela rua. Rapidamente a equipe prosseguiu à abordagem, e capturou o individuo. Durante as buscas com o meliante, foram localizados um simulacro de arma de fogo, um aparelho celular e a quantia de R$ 112,00 em espécie.

O homem, que já havia sido detido outras seis vezes, confessou ter efetuado roubo a uma farmácia. A ocorrência foi encaminhada ao 6º Distrito Policial.