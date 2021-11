Natasha Dantas passa por cirurgia no útero e recebe apoio de William Bonner

25/11/2021 | 11:11



Natasha Dantas, fisioterapeuta e esposa de William Bonner, usou as redes sociais para revelar que passou, na última quarta-feira, dia 24, por uma cirurgia de retirada de um cisto no útero. Ela realizou uma vídeo histeroscopia e retirou o mioma de três centímetros.

No Instagram, Natasha publicou um álbum de fotos recebendo o apoio de Bonner. Eles aparecem de mãos dadas durante a internação no hospital e ela também recebe um beijinho no rosto do companheiro.

Já na legenda, ela falou sobre o procedimento e afirmou que tudo correu bem:

Ontem passei por uma vídeo histeroscopia cirúrgica para retirada de um mioma. Há mais ou menos 5 anos, minha ginecologista descobriu um cisto - até então de tamanho pequeno - no corpo do meu útero e seguimos o acompanhando. Faço exame preventivo anualmente e isso ajuda a descobrir probleminhas, na maior parte das vezes em fase inicial. Esse ano vimos que esse cisto cresceu e começou a apresentar alguns sintomas. Fui atendida por duas ginecologista e ambas decidiram retirá-lo. O que antes tinha o tamanho de quase 2 cm, ontem já estava com 3 cm. Fizemos tudo direitinho e, graças a Deus, a "casinha" está limpinha agora rs. Agradeço todas as mensagens de carinho e preocupação que tenho recebido. Agradeço também as minhas ginecologistas dra. Solange Esteves e Haydee Castro por cuidarem tão bem de mim! Que todas as vibrações positivas voltem para vocês das melhores formas! Mulheres, cuidem-se!!!

Em outro clique, Natasha escreveu:

Juntos, parceiros, em todos os momentos!