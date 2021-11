Leonardo critica aparência de Virginia Fonseca e detona cerimônia de união civil da nora: - Casamentinho vagabundo

25/11/2021 | 11:10



O cantor Leonardo resolveu mostrar que não tem papas na língua ao participar do podcast da nora, Virgínia Fonseca! Ele e a esposa Poliana Rocha foram os convidados do Podcats na noite da última quarta-feira, dia 24 - e o sertanejo roubou a cena com sua sinceridade exagerada.

Logo que chegou no programa, o cantor já criticou a aparência de Fonseca, que estava sem maquiagem e com os cabelos molhados:

- E esse cabelo seu? O boi passou a língua nessa por**?, disparou ele;

- Não fala. Não fala, não. Eu preferi dormir do que passar maquiagem, do que passar escova, então vim com o cabelo molhado. Passei um gel, se defendeu Virginia;

- Você acha que é bonito ser feio?, retrucou Leonardo.

Em seguida, o artista se dirigiu à Camila Lourdes, que comanda o programa ao lado da esposa de Zé Felipe, e comparou a nora à Tatá Werneck, falando sobre como ela está sempre arrumada para apresentar o Lady Night. Diante disso, Virgínia falou sobre como o sogro não se arrumou para assistir à sua cerimônia de casamento no civil:

- Você também, olha a chiqueza que você está aqui e no meu casamento você foi de regata!

Fonseca chegou até mesmo a ganhar palmas de Poliana e Camila pela resposta, mas acabou levando uma invertida de Leonardo:

- Mas num casamentinho vagabundo daquele? Ô minha filha eu estava vindo de um futvôlei. Aí eu chego lá tá os dois de frente de um computador, com todo o respeito, duas juízas do outro lado falando e eles casando. Você acha que eu vou pôr terno pra ficar dentro de casa para um casamento fraco desse lá em casa, na sala?

A conversa continuou e, em determinado momento, Virginia perguntou se era o primeiro podcast do qual o sogro estava participando. A resposta, é claro, veio carregada de sinceridade:

- O primeiro e o último. Vim quase obrigado pra te falar a verdade. Foi. Porque juntou um monte de capeta no meu ouvido. Eu estou gravando desde às duas da tarde. Cantei hoje 45 músicas.

Em outro ponto da conversa, os quatro falaram sobre a carreira de Poliana como influenciadora nas redes sociais - e, diante disso, Leonardo decidiu protagonizar um momento fofo ao elogiar o desempenho da esposa:

- Eu achei muito bonito porque ela sempre teve muito medo de câmera, de televisão. Então hoje ela está muito bem. E ela fala muito bem, ela grava bem os vídeos. Sem ela pedir, mas a gente revisa os vídeos dela. Porque nesse mundo nojento de internet a gente não pode nem dizer que a pessoa é linda, que é bullying. Estou muito feliz. Tem que saber que ela está feliz.

O elogio, é claro, não veio sem uma brincadeira:

- No passado gastamos um dinheirinho com ela na faculdade. Mas estou vendo que foi num investimento. Até agora não tive nenhum retorno pro meu bolso não, mas pro dela está tendo legal, né amor?

Pouco depois, o cantor ainda falou sobre como está a rotina de seu casamento com a retomada da agenda de apresentações e o projeto ao lado do grupo Raça Negra:

- É um casamento meio que acabado mentalmente. Eu fico longe, como é que faz?