Sasha Meneghel revela história inusitada na casa de Ivete Sangalo: - Tive piriri

25/11/2021 | 10:11



Sasha Meneghel contou uma história inusitada que aconteceu na casa de Ivete Sangalo! A filha de Xuxa Meneghel participou do programa Salada Sato, comandado por Sabrina Sato, que foi ao ar na última quarta-feira, dia 24.

O programa também teve a presença de João Figueiredo, marido de Sasha, além de Felipe Titto. Durante a conversa, a modelo revelou que já teve dor de barriga em uma viagem para Salvador:

- Já tive no avião, voltando de Salvador. Eu fui no restaurante que tinha aquela batata com cheddar e com bacon. Eu tirei o bacon de cima, só que tem embaixo, no meio. Na época eu não era vegana, então eu ainda comia queijo. E eu sou intolerante à lactose. Era uma viagem de escola.

Em seguida, Sasha conta que foi para a casa de Ivete Sangalo, em Salvador:

- Eu não estava dormindo no hotel que a galera estava porque era em Salvador, e a minha mãe é muito amiga da Ivete. Dormi na casa da Ivete e tive piriri na casa da Ivete.

E não para por aí! Sabrina Sato ainda aproveitou para relembrar uma viagem de trabalho para Saint-Tropez junto com Sasha:

- A Xuxa me mandou uma mensagem falando: Sa, cuida dela. Eu falei: Claro, fica tranquila. Nisso a gente já estava tomando sol, eu fazendo topless e tomando meus bons drinks. À noite saímos para jantar e depois fomos para uma balada com o pessoal da marca. No dia seguinte, eu estava na maior ressaca. O Duda olhou e me disse: Sabrina, você ficou tão bêbada que a Sasha cuidou de você e você deu um banho de champanhe nela. Quem me lembrou tudo foi o Duda.