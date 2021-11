José de Abreu fala sobre identidade de gênero da caçula, Bia: - Minha última filha é trans

25/11/2021 | 10:10



José de Abreu decidiu falar um pouco mais sobre sua família em entrevista ao jornal Extra. O ator, que está no ar em Um Lugar ao Sol como o empresário e pai de três filhas Santiago, possuí cinco filhos na vida real, frutos de três relações - e, durante a conversa, revelou que a mais nova de suas filhas é uma mulher trans.

Os filhos do ator veterano são Rodrigo, que morreu em 1992, ao cair da janela de seu apartamento no Rio e é fruto de sua relação com Neuza Serroni, Theo (45 anos de idade), Ana (44 anos de idade) e Cristiano (37 anos de idade), frutos de seu relacionamento com Nara Keiserman, e, finalmente, Bia, jovem de 21 anos de idade que também é filha de Andrea Pontual.

Zé conta que Bia nasceu sob o nome Bernardo, mas que em 2019 conversou com a família sobre sua identidade de gênero e, desde então, foi apoiada pelos familiares para se assumir como mulher transsexual:

- Minha última filha é trans. Era Bernardo, agora é Bia. Já estamos vivendo há dois anos assim. Eu apoiei desde o primeiro dia que soube. Estamos fazendo um trabalho lento, com assistência psicológica, e espero que ela encontre o seu caminho e seja feliz.

Apesar disso, Abreu afirma que mesmo quando tinha apenas uma menina como filha, Ana, nunca fez distinção entre os herdeiros por conta do gênero:

- Minha relação com Ana seguiu a mesma linha que a dos demais.

O ator de 75 anos de idade ainda fala sobre suas realizações pessoais e profissionais, abordadas em sua biografia de dois volumes, chamada Abreugrafia. Lá, ele conta histórias de antes e depois da fama. Sua família, no entanto, segue sendo um dos maiores orgulhos de sua vida:

- A vida me deu e continua me dando todas as possibilidades. Tenho uma nora preta linda, que daqui a pouco vai me dar um neto. Já fui casado com uma católica comunista, depois com uma judia, depois com uma carioca da gema, e agora estou com uma bela niteroiense, feliz e satisfeito.

Atualmente, José vive um relacionamento de pouco mais de dois anos com Carol Junger, maquiadora de 23 anos de idade. O casal, aliás, irá realizar uma viagem para Portugal no próximo sábado, dia 27, sem previsão de retorno ao Brasil. Aí sim!