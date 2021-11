Celulares e acessórios Nokia terão descontos de até 20% na Black Friday

Da Redação, com assessoria

A HMD Global preparou algumas ofertas de celulares e acessórios Nokia para a Black Friday. Os clientes que comprarem produtos no site oficial da marca e pagarem utilizando Pix terão 15% de desconto nos smartphones e 20% de abatimento em todos os acessórios da loja. A promoção será válida até o final desta sexta-feira (26) – data oficial do período promocional.

Lançamentos mais recentes da empresa

A Nokia lançou dois telefones em outubro deste ano. O Nokia C20 tem tela de 6,51 polegadas e é indicado para quem gosta de assistir a filmes e séries no celular. O Nokia C01 Plus, por sua vez, possui display de 5,45 polegadas e câmeras frontal e traseira de 5 MP, com fotografia HDR. Ambos contam com processador Octa-Core, bateria de 3.000mAh com duração de até dois dias e Android 11TM (edição Go), que promete um desempenho 20% mais rápido e atualizações de segurança por dois anos.

Além dos smartphones, a marca tem um portfólio de acessórios. O Nokia Essential Wireless Headphone, por exemplo, usa conexão Bluetooth e acesso a assistentes de voz. O fone tem ajuste dobrável de cabeça e áudio de alta resolução, além de bateria de 5.000 mAh, que promete até 40 horas de autonomia sem fio e reprodução ilimitada com o cabo auxiliar de 3,5 mm.

O fone de ouvido Nokia Power Earbuds Lite, por sua vez, entrega até 35 horas de reprodução e é sensível ao toque – o que facilita a navegação, seja atendendo chamadas ou mudando de faixas. A certificação IPX7 o torna à prova d’água por até 1h30 e os alto-falantes de grafeno de 6 mm prometem um som nítido.

