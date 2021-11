Hugo Calderano alcança top 4 no ranking mundial

Da Redação



25/11/2021 | 09:11



A última atualização do ranking mundial da ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa, da sigla em inglês) fez com que o brasileiro Hugo Calderano escrevesse ainda mais seu nome na história da modalidade. Ao alcançar a quarta colocação, o jogador – que é vinculado a São Caetano – igualou o melhor resultado obtido por um mesa-tenista das Américas; há 83 anos, em 1938, Sol Schiff, dos Estados Unidos, havia chegado tão longe em uma modalidade que sempre foi e continua sendo dominada pelos atletas asiáticos, tanto que as três primeiras colocações pertencem a chineses: Fan Zhendong lidera, com 12.494 pontos, seguido por Ma Long, com 12.212, e Xu Xin, com 10.356.

O tupiniquim – primeiro de outro país – vem logo atrás na lista, com 8.964, impulsionado pelo título do Campeonato Sul-Americano, o qual conquistou no dia 15, em Lima, no Peru. Assim, somou 500 e abriu 255 para o quinto colocado no ranking mundial, o japonês Tomokazu Harimoto. Como ainda tem o Mundial de Houston, nos Estados Unidos, pela frente – a competição começou ontem –, Hugo Calderano tem chance de ir ainda mais longe, tirando a diferença e, dependendo do desempenho em solo norte-americano, superando ao menos um dos chineses.

Aliás, o bom desempenho verde e amarelo em solo peruano fez outros atletas subirem no ranqueamento. Vitor Ishy, outro ligado a São Caetano, por exemplo, ganhou oito posições e ocupa a 55ª colocação, enquanto Eric Jouti avançou nove degraus e é o 83º. Outros dois brasileiros estão no top100, casos de Gustavo Tsuboi, em 38º, e Thiago Monteiro, em 92º.

Já nas duplas mistas, o título do Campeonato Sul-Americano fez com que a são-bernardense Bruna Takahashi – que também integra o rol da equipe são-caetanense – e Vitor Ishiy ganhassem nada menos do que 18 posições, saltando para o 14º lugar na listagem, mantendo-se como melhores duplistas das Américas. Individualmente, Bruna escalou nove degraus, passando do 47º para o 38º lugar – a melhor posição alcançada por uma mulher brasileira na história. Outra que tem conexão com Grande ABC, por ter estudado em Santo André e defendido São Caetano, Caroline Kumahara aparece em 136°, enquanto Jessica Yamada está na posição de número 142.