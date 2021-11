20 anos de Harry Potter: dicas para comemorar nos parques da Universal

Redação

Em novembro de 2001, Harry Potter e a Pedra Filosofal, primeiro filme a retratar o mundo mágico criado por J. K. Rowling, foi lançado mundialmente. Ao longo dos anos, o bruxinho conquistou pessoas de todas as idades e até ganhou atrações especiais em complexos de diversões renomados, como os parques da Universal ao redor do mundo.

A área The Wizarding World of Harry Potter está presente em cinco unidades da Universal Parks & Resorts: Universal’s Islands of Adventure (aberta em 2010), Universal Studios Florida (2014) – ambos em Orlando, nos EUA -, Universal Studios Japan (2014), Universal Studios Hollywood (2016) e Universal Studios Beijing – área aberta com a inauguração do complexo Universal Beijing Resort, em setembro deste ano, na China.

Harry Potter nos parques da Universal

Para celebrar os 20 anos do longa, confira 10 atividades temáticas em parques da Universal.

1. Viaje com o Hogwarts Express

Assim como os alunos de Hogwarts faziam a cada ano escolar no dia 1º de setembro, o visitante pode embarcar no Hogwarts Express. Não importa em qual das áreas de The Wizarding World of Harry Potter ele escolher começar o dia, seja no Diagon Alley (Universal Studios Florida) ou em Hogsmeade (Universal’s Islands of Adventure).

Essa atração se encontra apenas no complexo Universal Orlando Resort, na Flórida, e é necessário ter um ingresso Parque-a-Parque para entrar.

2. Faça o seu feitiço favorito

Em todas as áreas The Wizarding World of Harry Potter é possível encontrar diversas varinhas interativas inspiradas nos seus personagens favoritos. Elas podem ser usadas para lançar feitiços.

Dentro da caixa da varinha, o visitante encontra um mapa com todos os detalhes dos locais onde os feitiços estão escondidos. Nesses pontos, o chão estará marcado com medalhões dourados, mostrando onde o visitante deve parar e qual o movimento certo a fazer.

3. Sobrevoe o castelo

Na atração Harry Potter and the Forbidden Journey (disponível em todas as áreas The Wizarding World of Harry Potter), o visitante passa pelos portões do castelo e desce pelas famosas passagens e corredores da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Em seguida, voa sobre os terrenos da propriedade e se junta a Harry Potter e seus amigos em uma aventura emocionante.

4. Beba uma Butterbeer

As experiências imersivas no The Wizarding World of Harry Potter deixam o visitante o mais perto possível de realmente viver no mundo da fantasia. E o passeio só fica completo com um gole de Butterbeer (cerveja amanteigada), que é servida em três versões: fria, quente ou frozen. Também dá para provar bebidas como suco de abóbora, suco de laranja Otter’s Fizzy e as poções Eternelle’s Elixir of Refreshment.

5. Explore a Floresta Proibida

Na saga Harry Potter, a Floresta Proibida é lar de criaturas mágicas e diversos perigos. Na montanha-russa Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure, no Universal’s Islands of Adventure, dentro do complexo Universal Orlando Resort, é possível viver uma aventura nesse local. A bordo da motocicleta do gigante Hagrid, o visitante percorre mais de 1540 metros de trilhos.

6. Prepare-se para estudar em Hogwarts

Um dos momentos mais memoráveis dos filmes e livros de Harry Potter é quando Harry vai às compras com Hagrid para adquirir tudo o que precisa para estudar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Na vida real, é possível fazer compras em The Wizarding World of Harry Potter e se divertir na Weasleys’ Wizard Wheezes, loja cheia de truques dos gêmeos Fred e George Weasley. Já se o visitante for corajoso para vagar pelo Beco do Tranco, a dica é parar na loja Borgin and Burkes e dar uma olhada em todos aparatos usados no estudo das Artes das Trevas.

Vale lembrar que essas lojas se encontram apenas no complexo Universal Orlando Resort, na Flórida.

7. Saboreie um sorvete especial

Bruxos e trouxas de todas as idades podem se deliciar com sorvetes super cremosos na Florean Fortescue’s Ice-Cream Parlour, no Universal Orlando Resort. O que mais chama a atenção dos visitantes nessa sorveteria – além da decoração incrível – são sabores diferentes e únicos, como Butterbeer, Maçã Verde, chá Earl Grey com Lavanda, Chocolate e Chili, Pudim de Caramelo e Caramelo Salgado.

8. Conheça um Hipogrifo

Todas as áreas The Wizarding World of Harry Potter contam com a atração Flight of the Hippogriff. Nela, é possível aprender mais sobre essa criatura mágica que é uma mistura de cavalo com águia. Sem inversões ou arrancadas, a montanha-russa é indicada para iniciantes.

9. Visite o lugar mais seguro da Terra

Na atração Harry Potter and the Escape from Gringotts, na Flórida, o visitante vive uma jornada pelas misteriosas passagens subterrâneas do famoso banco Gringotts, que é vigiado por um feroz dragão que cospe fogo. A montanha-russa multidimensional passa por perigosas abóbadas subterrâneas e até permite ver vilões como Voldemort e Bellatrix.

10. Troque seu dinheiro por moeda bruxa

Ao entrar no banco Gringotts, o visitante logo se vê diante de um elegante saguão, cheio de sacos de dinheiro bruxo em carrinhos e pilhas de moedas nas mesas dos goblins. No mundo bruxo existem knuts de bronze, foices de prata e galeões de ouro. E o visitante não precisa se preocupar se só tiver dinheiro trouxa. Basta passar na Bolsa de Valores Gringotts e trocar seus dólares por notas do banco. O visitante pode fazer compras pelas lojas da The Wizarding World of Harry Potter, na Flórida, usando apenas dinheiro bruxo.

