Black Friday da Vertagear tem descontos de até 35% em cadeiras gamer

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



25/11/2021 | 07:55



A Black Friday da Vertagear traz cadeiras gamer com descontos de até 35%. As ofertas ficam disponíveis até domingo (28) no site oficial da marca e no Mercado Livre.

Um dos destaques da Black Friday da Vertagear é a SL1000. A cadeira gamer tem preenchimento em espuma UPHR de alta resistência, revestimento em material sintético de PVC com poliuretano, tecnologia que facilita a montagem, apoios de braço e ajustes de inclinação e altura. No período promocional, o modelo nas cores preto e vermelho passa de R$ 2.000 para R$ 1.299.

Outros modelos com desconto na Black Friday da Vertagear são a PL 4500 (de R$ 3.430 por R$ 2.499), PL 6000 (de R$ 3.430 por R$ 2.399), SL 2000 (de R$ 2.400 por R$ 1.599), SL 4000 (de R$ 2.710 por R$ 1.999) e a SL 5000 (de R$ 2.880 por R$ 1.999).