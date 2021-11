Prefeitos  pedem ajuda do governo federal para o setor de transporte

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



25/11/2021 | 00:44



Prefeitos de diversas cidades do País, incluindo os chefes dos executivos de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), presidente e vice do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, estiveram em Brasília, ontem, para negociar recursos da União para o setor de transportes, impactado principalmente pela alta acumulada de 65% no preço do diesel. Combustível é um dos fatores que define o preço da tarifa.



A pauta foi discutida em encontros com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), a ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda (PL), o deputado federal Cezinha Madureira (PSD-SP) e o secretário especial de assuntos federativos da Secretaria de Governo, Flávio Giussani.



Em entrevista ao Diário, o prefeito de Santo André, Paulo Serra, disse que acredita que no início de dezembro as cidades devem ter um retorno do governo federal sobre as demandas.



“Durante o encontro foi informado que o assunto é prioridade do governo federal, e que em, no máximo 15 dias, deveremos ter um retorno sobre o subsídio solicitado. No começo do próximo mês o estudo, que já está em fase final, deve sair do papel e ser enviado a Câmara dos Deputados ou publicado no Diário Oficial da União”, informou o prefeito.



Também compareceram ao encontro outros prefeitos de cidades do Estado, como o prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB); o presidente da FNP (Frente Nacional de Prefeitos), Edvaldo Nogueira Filho; o prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves (PSDB); o prefeito de Guarulhos, Gustavo Henric Costa (PSD); o prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha (Podemos); o secretário municipal da Casa Civil da prefeitura de São Paulo, Ricardo Tripoli (PSDB); o secretário municipal de Mobilidade e Trânsito da Capital, Ricardo Teixeira; e o secretário municipal da Fazenda de São Paulo, Guilherme Bueno de Camargo.



Atualmente o valor da tarifa do transporte público municipal em Santo André é de R$ 4,75; São Caetano R$ 4,50; São Bernardo R$ 4,75; Diadema R$ 4,65; Mauá R$ 4,30; Ribeirão Pires R$ 4,40; e, em Rio Grande da Serra, a tarifa vigente é de R$ 4,88 (valor integral), em dinheiro, o passageiro paga R$ 4,65 e no Cartão SOU, R$ 4,25.



Na Capital, por exemplo, o bilhete simples permanece congelado em R$ 4,40 desde janeiro de 2020, forçando a prefeitura a arcar com a diferença entre o custo do sistema e o valor arrecadado com os usuários. A previsão é que esse montante supere R$ 3,3 bilhões neste ano em repasses às empresas de transporte.

(com Estadão Conteúdo)