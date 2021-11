São Paulo domina, mas perde boas chances e empata sem gols com o Athletico-PR

24/11/2021 | 23:37



São Paulo e Athletico-PR não saíram do 0 a 0 no Morumbi, nesta quarta-feira, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time tricolor dominou o jogo do começo ao fim, mas perdeu boas chances, esbarrou no goleiro Santos e não conseguiu emplacar a segunda vitória consecutiva no torneio nacional.

Com o resultado, as equipes seguem preocupadas com a zona de rebaixamento do Brasileirão. O Athletico-PR assume a 12ª posição, com 42 pontos. O São Paulo tem a mesma pontuação, mas, por critérios de desempate, aparece na 14ª colocação.

Empolgada com a vitória no clássico com o Palmeiras, a torcida são-paulina compareceu em peso no Morumbi. Rubro-negros e tricolores entraram em campo em sintonias completamente diferentes. O time paranaense foi campeão da Copa Sul-Americana no fim de semana e teve dificuldades para entender o ritmo da partida. Já o São Paulo apostou na intensidade desde o apito inicial.

Nos primeiros minutos, o São Paulo tomou as rédeas do jogo e criou oportunidades ofensivas em falhas do time paranaense. No sexto minuto da etapa inaugural, uma tabela entre Rigoni e Calleri levou perigo ao goleiro Santos, que conseguiu uma defesa com o pé esquerdo, no reflexo. As brechas no meio-campo permitiam ao time do Morumbi construir boas jogadas. Aos 10 minutos, Rigoni teve duas grandes chances, mas desperdiçou.

Aos 15, Reinaldo aplicou um carrinho em Renato Kayzer e acertou o atacante na canela com as travas da chuteira. A arbitragem considerou que o lance era para cartão amarelo e levou os rubro-negros ao desespero. Mais tarde, Kayzer, que era dúvida antes do jogo, foi substituído, deixou o gramado e ficou aos prantos no banco de reservas.

Marcando em linhas altas, o São Paulo apostava na recuperação rápida da posse de bola para incomodar e chegar ao primeiro gol. Gabriel Sara chamou os holofotes para si e mostrou novamente boa leitura de jogo. Mas o ímpeto são-paulino não foi suficiente para inaugurar o marcador. A postura do São Paulo, no entanto, impediu que o Athletico-PR chegasse ao ataque. O time paranaense sequer finalizou ao longo do primeiro tempo.

Logo no início do segundo tempo, Rigoni teve ótima oportunidade, mas preferiu a jogada individual e perdeu o gol. Alberto Valentim orientou seus comandados a conservar a posse de bola e trabalhar melhor as jogadas. O São Paulo seguiu com estilo apressado e viu o rival equilibrar a partida. Christian foi o autor da primeira finalização do Athletico no jogo já aos 10 minutos da etapa complementar.

O excesso de zelo na conclusão das jogadas penalizou o time tricolor distintas vezes. Falhas de ambas as partes deixaram o jogo mais nervoso. Apesar de prosseguir com o domínio do jogo, as chances do São Paulo ficaram mais raras. Gabriel Sara voltou a aparecer como fator surpresa e assustou o goleiro Santos. Orejuela, logo que entrou no jogo no lugar de Igor Vinícius, cruzou na medida para Pablo, que cabeceou por cima.

O próximo compromisso do Athletico é novamente na capital paulista. No domingo, às 16h, visita o Corinthians na Neo Química Arena. O São Paulo, por sua vez, recebe o Sport, no Morumbi, no sábado, às 21h30.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO 0 x 0 ATHLETICO-PR

SÃO PAULO - Volpi; Igor Vinícius (Orejuela), Arboleda, Miranda e Reinaldo (Léo); Rodrigo Nestor (Vitor Bueno), Igor Gomes e Gabriel Sara; Marquinhos (Benítez), Rigoni e Calleri (Pablo). Técnico: Rogério Ceni.

ATHLETICO-PR - Santos; Pedro Henrique (Zé Ivaldo), Thiago Heleno e Nico Hernández; Marcinho, Erick, Léo Cittadini (Bissoli) e Abner (Nicolas); Nikão, David Terans (Christian) e Renato Kayzer (Pedro Rocha). Técnico: Alberto Valentim.

CARTÕES AMARELOS - Reinaldo e Calleri (São Paulo); Santos e Marcinho (Athletico-PR).

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

RENDA - R$ 1.099.010,00.

PÚBLICO - 43.391 pagantes.

LOCAL - Estádio do Morumbi, São Paulo (SP).