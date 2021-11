Avante lança campanha para atrair negros para a legenda

Da Redação



Avante lança em São Paulo a Campanha Orgulho Negro, que defende a equidade racial e busca o maior engajamento das lideranças e comunidades de afrodescendentes, convidando-as a que se filiem e ingressem nas fileiras do partido.

O presidente da legenda em São Paulo, o deputado estadual Campos Machado, destaca a falta de equilíbrio na participação política e social. “Em pleno século 21, é inadmissível que tenhamos tanta discriminação racial e é por isso que o Avante se propõe a ser um partido atuante na luta contra o preconceito e por igualdade, equidade e respeito”, afirma.

O Avante, segundo o dirigente é o partido que mais tem se destacado na atual conjuntura de lutas contra o preconceito e, com a Campanha Orgulho Negro, espera levar as pessoas à conscientização política.

Entre as autoridades que reconhecem o trabalho inovador do Avante estão os ex-governadores, Geraldo Alckmin (PSDB) e Márcio França (PSB). Também, nesta mesma esteira de reconhecimento da importância da campanha, está o ex-prefeito da capital e ex-ministro, Gilberto Kassab (PSD).

Na linha de frente de todo este trabalho, junto com o deputado Campos Machado, está o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, que reconhece a importância da equidade racial, o mote principal de toda essa mobilização.

O departamento Avante Afro, presidido no Estado por Eloy Miguel, está com uma ampla programação, para levar para toda a Grande São Paulo e ao Interior do Estado a campanha, em novembro, mês que marca a comemoração das lutas pela Consciência Negra.