Grupo que apura manobra na FUABC será fechado hoje

Daniel Tossato



25/11/2021 | 05:07



Uma semana depois de aprovar a criação de comissão de vereadores na Câmara de Santo André, o PSDB deverá se reunir hoje para indicar o nome do parlamentar que integrará o bloco. A frente foi elaborada para apurar mudança no dispositivo da FUABC (Fundação do ABC) que possibilita a indicação de superintendente do Hospital Estadual Mário Covas e concentrou poderes nas mãos de Adriana Berringer Stephan, presidente da instituição, que deverá ser a primeira a ser ouvida pelo grupo.

Com a definição do nome tucano para compor a comissão, o presidente do bloco, o vereador Eduardo Leite (PT), pretende realizar a primeira reunião na segunda-feira, quando deverá estabelecer cronograma de atuação para a comissão. O parlamentar, além disso, admitiu a possibilidade de convocar Adriana Berringer Stephan como primeira depoente da comissão.

“Com o nome do PSDB garantido, temos condição de iniciar os trabalhos da comissão. Na segunda-feira devo realizar a primeira reunião do grupo e elaborar o cronograma que deveremos seguir. A ideia é pedir a ata da reunião em que foi eleito o superintendente do Hospital Mário Covas. Ainda nesse sentido, já podemos convocar a presidente da FUABC para que nos explique como foi feita a mudança no dispositivo que deixou a indicação do superintendente menos democrática”, declarou Eduardo Leite.

O PSDB deverá escolher entre os vereadores Bahia Evilásio, Marcos Pinchiari e Professor Jobert Minhoca. Durante a formação da comissão, os três vereadores se colocaram à disposição do partido para integrar o bloco. Além do nome tucano e de Eduardo Leite, o grupo tem Renatinho do Conselho (Avante) e Vavá da Churrascaria (PSD).

A comissão foi criada exatamente para apurar a indicação do médico infectologista Adilson Joaquim Westheimer Cavalcante à superintendência do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, no dia 11 de novembro. Ligado ao prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), o médico foi beneficiado pela mudança no regimento interno da FUABC, que foi alterado na surdina e acabou conferindo a Adriana a possibilidade da indicação sem que o corpo médico do equipamento de saúde participe da escolha. O infectologista deverá assumir o Mário Covas no próximo dia 1º de dezembro.

A Fundação do ABC tem sustentado que se colocará à disposição da comissão e que é o conselho de curadores que responde pelas indicações de todas as unidades gerenciadas, e que não seria diferente com o Hospital Estadual Mário Covas. A entidade ainda alega que a indicação de Adilson Cavalcante será submetida ao Ministério Público, assim como ocorre com as demais escolhas.